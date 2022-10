Divulgação/TRE Paraná TSE registrou substituição de 401 urnas, 0,07% do total, no início da votação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que trocou 401 urnas desde o início da votação até às 9h30 deste domingo (2). O montante representa 0,07% do total de 472.075 urnas de votação disponíveis.

Segundo relatório do TSE, a eleição ainda conta com 63.185 urnas de contingências. A votação começou às 8h de Brasília e vai até às 17h.

Na Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul, a votação já terminou. O ex-presidente Lula levou em todos os países, menos no Japão.

De acordo com o Ministério da Justiça, até o momento, foram registradas 275 ocorrências por crimes eleitorais.

Somente por compra de votos e corrupção eleitoral foram 97 casos. No total, foram 121 pessoas presas. Além disso, seis armas foram apreendidas pela polícia.

