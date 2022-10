Antonio Augusto/Ascom/TSE Ministério da Justiça registrou 275 ocorrências por crimes eleitorais

O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 275 crimes eleitorais desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto, segundo boletim divulgado pela pasta, neste domingo (2).

Somente por compra de votos e corrupção eleitoral foram 97 casos. No total, foram 121 pessoas presas. Além disso, seis armas foram apreendidas pela polícia.

O Ministério da Justiça coordena o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, que faz o monitoramento do trabalho dos agentes de segurança pública de todo o país.

Atuação neste domingo

Segundo a Polícia Federal (PF), até o momento, foram 4 inquérios políciais instaurados por conta de alguma irregularidade. Veja outros números:

Inquéritos Policiais Instaurados a partir de flagrante: 04

Termos Circunstanciados de Ocorrência: 08

Flagrantes em andamento: 11

Conduzidos: 53

Apreensões: R$55.030,00

Até o momento, a Polícia Federal já registrou 26 procedimentos de polícia judiciária, sendo 6 de propaganda de boca de urna e 15 de divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.

Foram, até o momento, R$2.949.377,71 em bens materiais (dinheiro, veículos, celulares, cestas básicas e outros) apreendidos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.