Reprodução/TV Globo Lula beija o comprovante de votação

Às 8h13 deste domingo (2), o candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para votar. Ele lidera as pesquisas de intenção de voto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula beijou o comprovante de votação e saiu da sala. Esta é a sexta vez que o petista disputa o pleito, tendo vencido duas vezes.

Depois de votar, o ex-presidente falou à multidão que o acompanhava no local de votação. "Não queremos mais ódio. Essa é a eleição mais importante para mim", disse Lula.

"Os bolsonaristas mais fanáticos terão que se adequar à maioria da sociedade. A maioria da sociedade não quer confronto, quer paz. As pessoas não querem na sua maioria a venda de armas, querem a distribuição de livros. Eu acho que a maioria das pessoas vai viver em paz. Aqueles que não quiserem, que desrespeitarem a lei, é problema deles. Mas acho que será fácil a gente restabelecer a paz e a democracia neste país", afirmou o petista.

Neste ano, segundo a pesquisa Datafolha, Lula lidera com 50% dos votos válidos , seguido por Bolsonaro, que tem 36%. A diferença sugere possibilidade de vitória em primeiro turno.

Neste domingo, a ex-presidente Dilma Rousseff também já votou .

