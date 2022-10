Divulgação/TRE Paraná O que pode ou não fazer na urna eletrônica?

O Distrito Federal conta com 2.203.045 eleitores aptos a votar na eleição deste domingo. São 6.748 urnas eletrônicas distribuídas por 610 locais, entre escolas e faculdades da capital do país. O total de eleitores que participarão do pleito de 2022 é 5,7% maior do que o eleitorado habilitado em 2018, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF).

Deste total, 1.192.539 são mulheres e 1.013.057, homens. A faixa etária que agrega o maior número de eleitores é a que vai dos 36 aos 45 anos. São 503.920 pessoas, o que corresponde a 23% do total. Já a faixa etária com menos eleitores é a dos jovens de 18 anos, com 32.437 eleitores (1,47% do eleitorado total).

Brasil

Neste domingo (2), mais de 156 milhões de eleitores em todo o Brasil estão aptos a comparecer às urnas das 8h até as 17h [horário de brasília]. O eleitorado vai poder escolher quem vai ocupar as vagas de presidente da República, governador, senador, além de deputados federais e estaduais.

Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 156.454.011 brasileiros estão em condições para votar em 5.570 municípios pelo Brasil e em outras 181 localidades no exterior. Esse total corresponde a aproximadamente 73% dos 212,7 milhões de habitantes do país, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

