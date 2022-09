National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) GOES-16 Créditos: NOAA Biden alerta para os danos causados pelo furacão na Flórida





O presidente dos Estados Unidos Joe Bide n alertou, nesta quinta-feira (29), que a passagem do furacão Ian pelo estado da Flórida pode causar uma "perda substancial" de vidas.

De acordo com o chefe de Estado norte-americano, este pode ser o furacão "mais mortal da história" do estado. As afirmações foram feitas durante uma reunião com funcionários da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.

Até o momento, foram contabilizadas oito mortes no estado. Mais cedo, o furacão foi rebaixado a tempestade tropical, mas depois retomou força e agora avança para o Norte do país.

“Os números ainda não estão claros, mas estamos ouvindo relatos iniciais do que poderia ser uma perda substancial de vidas”, afirmou o democrata .



"Minha mensagem para o povo da Flórida e para o país é que, em momentos como este, a América se une", completou Biden. A previsão é de que ele visite o estado atingido pela tempestade e também Porto Rico, país foi atinfido pelo furacão Fiona no início de setembro.

Desde ontem, o furacão vem deixando ruas inundadas na Flórida e causando destruição em diversas partes do estado. Em pronunciamento na manhã de hoje, o governador Ron DeSantis disse que as águas continuariam altas ao longo do dia. Na ocasião, ele pediu que a população não se arrisque e continue em um lugar seguro.

"Tenham cuidado, saibam que a tempestade, nesse ponto, continua causando destruição, então não vale a pena se arriscar", afirmou.

O furacão chegou à Flórida pela primeira vez na tarde dessa quarta (28), ainda na categoria 4 , mas enfraqueceu durante a noite. Antes, a tempestade passou por Cuba, deixando mortos, destruição e milhões de casas sem energia elétrica .

Agora, é esperado que o fenômeno deixe a Flórida ainda hoje e se aproxime das costas da Geórgia e da Carolina do Sul na sexta (30).

