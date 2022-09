Reprodução: youtube - 29/09/2022 Jair Bolsonaro durante live nesta quinta-feira (29)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) , voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Alexandre de Moraes , nesta quinta-feira (29), durante uma live transmitida pelas redes sociais. O candidato a reeleição xingou o membro da Corte de " patife ", " moleque " e " cara de pau ".

Na terça-feira (27), o mandatário também criticou o ministro durante live daquele dia . “Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre de Moraes. Todos os limites. Tu tá pensando o que da vida, que você pode tudo e tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? É isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia”, disse Bolsonaro, irado na terça.

A revolta de Bolsonaro se dá após o ministro do STF determinar quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid , assessor do presidente.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a Polícia Federal encontrou mensagens suspeitas sobre transações financeiras no telefone de Cid. A corporação descobriu mensagens de voz, texto e fotos de Cid com outros funcionários do presidente, que indicam depósitos fracionados e saques em dinheiro.

Algumas transações ainda teriam sido destinadas a pagar contas pessoais da família do mandatário e de pessoas próximas da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, segundo o jornal. Bolsonaro acusa Moraes de ter vazado essas informações.

Nesta quinta-feira, o presidente pediu que Moraes divulgasse antes das eleições os valores das contas que foram pagas pelo assessor. "Alexandre, que cara de pau. Mandou instaurar um inquérito para saber quem vazou. Quem vazou foi você, assuma. Seja homem uma vez na vida", disse o mandatário durante a live.

"Seja homem, Alexandre de Moraes, uma vez na vida. Seja homem. Divulgue antes das eleições os valores trocados nas mensagens do ajudante de ordens comigo e com minha esposa, e dele com a minha esposa. Para depositar dinheiro para pagar manicura, cabeleireiro. Para comprar coisa que se compra no dia a dia", acrescentou Bolsonaro.

Segundo o chefe do Executivo, a determinação de Moraes acabou quebrando o sigilo do próprio ministro.

"Daí o Alexandre de Moraes vem com essas baixarias. Quebra o sigilo do meu ajudante de ordens. Quebrou foi o meu sigilo, Alexandre. Isso não é papel de homem, é de moleque. É de moleque".

Em seguida, o presidente chamou o ministro de "patife". "Repito, Alexandre. Seja homem uma vez na vida, Alexandre. Divulgue os valores da quebra de sigilo telemático. Divulgue, Alexandre. Deixa de ser um patife, Alexandre de Moraes. Um patife".

