Reprodução/montagem iG - 20/09/2022 Romeu Zema e Alexandre Kalil

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) mostra que Romeu Zema (Novo) segue na liderança da corrida pelo governo do estado de Minas Gerais nas eleições de 2022.

O levantamento aponta que, se considerados apenas os votos válidos , o atual governador mineiro aparece com 57%, contra 34% de Alexandre Kalil (PSD), seu principal concorrente. Com isso, o candidato do Novo tem grandes chances de vencer as eleições já no primeiro turno.

Na aferição divulgada no dia 22 de setembro, 58% dos eleitores afirmavam que votariam em Zema, e 33% diziam que o voto seria destinado ao ex-prefeito de Belo Horizonte.





A terceira posiçõa do ranking é ocupada por Carlos Viana (PL) que, de acordo com a pesquisa, tem 5% dos votos válidos na votação que será realizada no dia 2 de outubro.

Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Marcus Pestana (PSDB) e Cabo Tristão (PMB) apareceram com 1% dos votos que excluem as porcentagens de brancos e nulos.

