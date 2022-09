Reprodução YouTube Band Jornalismo 14.08.2022 Os candidatos ao governo de São Paulo

O instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa para São Paulo, nesta quinta-feira (29), e Fernando Haddad (PT) segue na primeira colocação. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) continuam próximos, buscando uma vaga no segundo turno para enfrentar o ex-prefeito da capital paulista.



De acordo com os números do relatório da empresa, o ex-ministro da Educação obteve 41% das intenções de votos. O antigo responsável pelo Ministério da Infraestrutura alcançou 26% dos votos válidos da preferência dos eleitores entrevistados. Já o governador de São Paulo anotou 21%.

Carol Vigliar (UP), Gabriel Colombo (PCB), Elvis Cezar (PDT), Antonio Jorge (DC), Edson Dorta (PCO) e Vinicius Poit (Novo) têm 1% dos votos válidos cada um. Altino (PSTU) não conseguiu pontuar.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 2.000 pessoas em 86 cidades do estado entre terça-feira (27) e esta quinta-feira. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-07547/2022.



Datafolha: Segundo turno para o governo de São Paulo

O Datafolha também realizou levantamentos sobre possíveis segundo turno. Em um confronto entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia, o petista aparece em primeiro lugar. Segundo a pesquisa, o ex-prefeito de São Paulo tem 45%, enquanto o governador de São Paulo obteve 40% dos votos.

Já em um eventual segundo turno entre Haddad e Tarcísio de Freitas, o ex-ministro da Educação tem a preferência de 48% dos eleitores. Já o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) alcançou um total de 40% das intenções de votos.

