Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) aponta que 44% dos brasileiros reprovam o governo de Jair Bolsonaro (PL) . Os que aprovam somam 31% e 24% consideram regular.

Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 22 de setembro, a reprovação oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. As outras avalições permaneceram estáveis.

Os números desta pesquisa mostram uma recuperação de Bolsonaro quando comparados com dados do final de 2021. O levantamento do dia 16 de dezembro de 2021, mostra que 53% consideravam o governo ruim ou péssimo, enquanto os que consideravam ótimo ou bom eram 22%.

O presidente tem taxa de reprovação mais alta entre mulheres (47%), católicos (49%), entre os moradores do Nordeste (53%), entre os moradores das regiões metropolitanas (48%), entre os que se autodeclaram como pretos (52%) e entre os desempregados (54%).





A avaliação positiva da gestão de Bolsonaro é maior entre homens (35%), entre os empresários (54%), entre os que possuem renda familiar mensal de mais de 5 a 10 salários mínimos (44%), entre os moradores da região Centro-Oestes (40%), entre os moradores da região Sul (39%) e entre os evangélicos (47%).

A pesquisa também indica que 51% do eleitorado não confiam nunca no que Bolsonaro, um ponto para baixo em relação ao levantamento anterior. As outras avaliações permaneceram estáveis — sempre confiam (21%) e confiam às vezes (26%).

O levantamento mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança pela corrida ao Planalto nas eleições 2022 , com 50% das intenções de voto válidos. Em segunda posição, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%.

O Datafolha ouviu 6.800 pessoas, entre 27 e 29 de setembro, em 332 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o nº BR-09479/2022.

