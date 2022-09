A percepção do eleitor sobre o tema 'corrupção' no atual governo ainda é alta e é compartilha por mais da metade dos entrevistados pelo Datafolha . Entre dez entrevistados, sete disseram que acreditam que existe sim corrupção na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Entre os que disseram não acreditar em irregularidades na gestão federal estão 23% dos entrevistados e apenas 8% não souberam responder.

Em julho desde ano, o percentual dos que enchergavam corrupção no governo federal era de 73%. Com dois pontos percentuais para mais ou menos na margem de erro, a avaliação é considerada estável.

Recorte

Essa percepção se apresenta com mais presença entre os 44% que avaliam o governo como ruim ou péssimo . Desse total, 93% tem a mesma opinião.

Na média nacional, entre eleitores de 16 a 24 anos, essa percepção é compartilhada entre 79% dos entrevistados e 73% entre a população que vive com renda familiar mensal de até dois salários mínimos

A nova pesquisa do Datafolha ouviu presencialmente 6.754 eleitores de todo o país entre os dias 20 e 22 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos. Está registrada na Justiça Eleitoral com o código BR-04180/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.