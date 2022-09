Reprodução/SBT News - 07.09.22 Bolsonaro discursa em ato do 7 de Setembro em Copacabana (RJ)

Durante a sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a levantar suspeitas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas das eleições de outubro deste ano.



O atual chefe Executivo do país questionou a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar "eleições limpas".

"Alguém acha que o Lula vai ganhar eleição? Alguns aqui, o Datafolha, por exemplo, 'pode ganhar no primeiro turno'. Alguém acredita que numa eleição limpa o Lula ganha? Olha o que o Lula fez", enfatizou Bolsonaro.

A fala do presidente foi registrada um dia após os atos realizados no 7 de Setembro. Na ocasião, aliados comemoraram o fato de Bolsonaro não ter feito ataques a ministros do Judiciário e ao sistema eleitoral.

A equipe do mandatário já estava fazendo um planejamento para conter os danos que poderiam ter sido causados nas manifestações da última quarta. Mas Bolsonaro preferiu falar sobre pautas ideológicas, das ações feitas no seu governo e associar Lula aos escândalos de corrupção na Petrobras.



A campanha bolsonarista avalia que o chefe do executivo federal não conseguiu atingir os indecisos e os eleitores mais moderados, já que preferiu dialogar apenas com a sua base. Por outro lado, há enorme alívio que o presidente não escutou a ala ideológica e foi pragmático no discurso.

