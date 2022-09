José Cruz/Agência Brasil - 07.09.2022 A Esplanada dos Ministérios ficou cheia de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro

Segundo informa o blog Sonar em O GLOBO, um levantamento da empresa de monitoramento Palver apurado em 14 mil grupos revelou que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) alcançou maior número de citações nos últimos 90 dias.

"Os números apontam que as citações ao presidente atingiram seu pico, considerando um período de 90 dias", diz o texto.

A coluna informa que 'em um universo de 218 mil mensagens', foram enviadas 4,2 mil citações a Bolsonaro nesta última quarta-feira (7).

Por outro lado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi mencionado em 2,5 mil ocasiões , Ciro Gomes (PDT), em 273 e Simone Tebet (MDB), em 36 vezes.

"A preparação para o evento e o ato fizeram Bolsonaro superar as referências a Lula nos últimos três dias. Antes disso, seu maiordesempenho ocorreu em 1º de setembro", informa.

A Palver aferiu que mais da metade das mensagens com referência a Jair Bolsonaro são neutras. Com teor negativo foram 26% das mensagens e com teor positivo apenas 16%.

Os dados da Palver são usados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no monitoramento das eleições. O monitoramento revela aumento no volume de mensagens sobre pesquisas eleitorais.

