Reprodução/Instagram Patrícia e sua equipe foram atacadas

Na última quarta-feira (7), a candidata a deputada estadual em Minas Gerais Patrícia Melo (PT) disse que recebeu ameaças durante um ato de campanha na cidade de Uberaba. Segundo a petista contou para a Polícia Militar, ela participava da campanha com integrantes da equipe, quando um homem armado com um estilete a abordou.



O episódio aconteceu às 12h, na Rua Arthur Machado. Patrícia gravou o momento em que recebeu as ameaças. Na gravação, o homem estava com roupas com estampas da bandeira do Brasil. Ele gritou o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) e relatou que os petista tinham “que morrer enforcados em praça pública”.

"É um absurdo. A gente quer um país que defenda a democracia, que tenha o direito de as pessoas defenderem quem elas quiserem", desabafou Patrícia nas redes sociais.

De acordo com os relatos da candidata, o homem, que ainda não foi identificada, comentou que sabia onde todos da equipe dela moravam. Na sequência, chutou a imagem do candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Não é o primeiro episódio em que um candidato do PT é alvo de ataque. A comitiva do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad foi atacada com ovos no interior paulista.

Confira o vídeo:





