The Royal Family - 06.09.2022 Rainha Elizabeth II recebeu a primeira ministra Liz Truss no Castelo Balmoral





A rainha Elizabeth II moreu na tarde desta quinta-feira (8), após mais de 70 anos no trono do Reino Unido. E, ao longo das sete décadas, a monarca teve 15 primeiros-ministros.

Começando com Winston Churchil e terminando com Liz Truss, que foi empossada na última terça-feira (6), Elizabeth também teve audiências semanais com figuras históricas como Margaret Thatcher e Boris Johnson.

Confira abaixo a lista dos 15 premiês que conviveram com Elizabeth II:

Winston Churchill (1952–1955)

Quando Elizabeth assumiu o posto de rainha, em 1952 e com 25 anos, Churchil estava no seu segundo mandato como primeiro-ministro. Ele liderou, inclusive, o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.

Anthony Eden (1955–1957)

O mandato de Anthony Eden à frente do Reino Unido foi marcado pelo início da crise no Canal de Suez, quando na ocasião Israel, França e Inglaterra na disputaram com o Egito o domínio da região.

Harold Macmillan (1957–1963)

Harold Macmillan ficou marcado por conduzir o governo britânico em uma reaproximação junto aos Estados Unidos, dado que a relação entre os dois países ficou abalada com a crise no Canal de Suez.

Alec Douglas-Home (1963–1964)

Alec Douglas-Home foi o único primeiro-ministro do Reino Unido que nasceu no reinado de Eduardo VII. Ele, no entanto, ficou mais marcado pelos seus dois mandatos como ministro das Relações Exteriores do que o período que atuou como premiê.



Harold Wilson (1964–1970 e 1974–1976)

Durante o período em que Elizabeth II ocupou o trono britânico, Harold Wilson foi o único político que teve dois mandatos em períodos diferentes como primeiro-ministro do país. Seus dois mandatos ficaram marcados pelas crises econômicas.

Edward Heath (1970–1974)

Edward foi presidente do Partido Trabalhista britânico entre 1965 e 1975, e foi durante o seu governo que o Reino Unido aderiu à Comunidade Económica Europeia, em 1972.

James Callaghan (1976–1979)

Callaghan seu mandato marcado por mais um processo de aproxima com os Estados Unidos, além de focar em políticas de luta contra a crise econômica e contra a inflção.

Margaret Thatcher (1979–1990)

Conhecida como "Dama de Ferro", Thatcher governou o Reino Unido por 11 anos e o seu mandato ficou marcado pela Guerra das Malvinas, contra a Argentina. Houve relatos na década de 1980 de que Elizabeth II se desentendeu diversas vezes com a premier conservadora.

John Major (1990–1997)

O mandato de John ficou marcado pela forte pressão política. No poder, ele manteve a postura antieuropeísta de Thatcher ante a União Europeia.

Tony Blair (1997–2007)

Foi Blair quem usou pela primeira vez a descrição “princesa do povo” para se referir a princesa Diana. Tony também foi o responsável por convencer Elizabeth II a prestar homenagem a Lady Di.

Gordon Brown (2007–2010)

Gordon foi o último primeiro-ministro que representou o Partido Trabalhista do Reino Unido até o momento. Brown deixou o governo britânico após renunciar ao cargo em 2010.

David Cameron (2010–2016)

David Cameron é lembrado como o premiê que convocou o referendo em que os britânicos optaram por tirar o Reino Unido da União Europeia (UE). O conservador deixou o cargo após o resultado do Brexit.

Theresa May (2016–2019)

O Brexit causou a renúncia de mais um primeiro-ministro britânico: Theresa May. Ela deixou o cargo por não conseguir conduzir o processo de retirada do Reino Unido da União Europeia.

Boris Johnson (2019–6 de setembro de 2022)



O conservador Boris Johnson renunciou ao cargo de premiê britânico após seu governo perder o apoio dos legisladores em meio a uma série de escândalos e renúncias de ministros. Ele se envolveu em uma polêmica com a rainha depois que sua equipe realizou uma festa na véspera do funeral do marido dela, o príncipe Philip, em 2021, quando as restrições contra a Covid-19 estavam em vigor.

Liz Truss (6 de setembro de 2022–presente )

Liz foi a escolhida para substituir Boris no comando do Reino Unido. Também conservadora, ela assumiu o posto na no dia 6 de setembro e teve pouco tempo de conviência com Elizabeth II no cargo.

