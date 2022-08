Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

Faltando pouco mais de um mês para a eleição, poucos eleitores parecem com dúvidas sobre quem irão votar no dia 2 de outubro deste ano, segundo dados da nova pesquisa CNT/MDA. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são os que possuem maior fidelidade.



De acordo com o relatório do levantamento do instituto, 79,6% afirmam que já escolheram definitivamente o seu candidato, enquanto 20,4% ainda podem mudar o seu voto.

Bolsonaro é o que tem o eleitor mais fiel, pois 85,3% dos que dizem que votarão nele garantem que estão decididos, enquanto 14,7% não descartam alterar o voto no dia da eleição.

Lula, que lidera as pesquisas, tem 83,9% de eleitor fiel. No entanto, 16,1% dizem que não garantem que apertarão o número 13 na urna eletrônica, podendo optar por outro nome no dia 2 de outubro.

Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) podem perder muitos eleitores, pois muitos podem optar por seguir o voto útil. A emedebista tem 44,2% de eleitor fiel, mas 55,8% dizem que ainda pensam em mudar de candidato. Já o pedetista possui 46,6% de eleitor fiel, no entanto, 53,4% podem escolher outro nome.

Metodologia

A pesquisa realizou 2 mil entrevistas de 25 a 28 de agosto de 2022 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00950/2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%.

