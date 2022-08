Reprodução: Jovem Pan - 26.08.2022 Bolsonaro no Pânico (26.08.22)

Nesta terça-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro ignorou os conselhos de uma enorme ala que faz parte da sua campanha e informou que tem a intenção de participar dos próximos debates. A fala foi feita durante o encontro promovido pela Unecs (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviço).



Em entrevista coletiva, na saída do evento, jornalistas perguntaram se ele estará no próximo encontro entre os presidenciáveis. “Você falou o verbo no tempo certo. Pretendo. Pretendo”, declarou o mandatário.

No último domingo (28), o chefe do executivo federal esteve no debate promovido pela Band e foi elogiado pelo seu desempenho no primeiro bloco do programa. Porém, ao atacar a jornalista Vera Magalhães, no segundo bloco, o presidente recebeu críticas e preocupou a campanha.

A ida para o debate dividiu seus aliados. Uma ala, liderada por Carlos Bolsonaro, defendeu a ideia do mandatário se preservar e apenas dar algumas entrevistas, enquanto outro grupo, chefiada por Flávio Bolsonaro, defendeu a participação do governante no encontro.

A escolha de ir ao programa ficou nas mãos do presidente, conforme revelou o senador, confirmando reportagem do IG. “No último debate ele resolveu ir em cima da hora. Eu achei que foi muito positivo, eu sempre fui um entusiasta dele ir para os debates porque é a oportunidade que ele tem de falar a verdade ao vivo, sem ter a distorção de grande parte da mídia”, explicou.

Flávio segue defendendo que o pai esteja nos próximos debates. “Agora, eu tenho que perguntar para ele porque ele é o marqueteiro da campanha, ele é quem toma a decisão, ele é o estrategista, ele é o cara”, completou.

Porém, o número de aliados que não quer a presença do presidente no confronto entre os candidatos aumentou. Boa parte da equipe teme que Bolsonaro perca novamente o controle e se prejudique ainda mais durante a campanha, dando munição aos adversários.

O próximo debate está previsto para acontecer em 24 de setembro, em um pool organizado pelo SBT, Veja, Estadão, Nova Brasil, CNN Brasil e o Terra. No dia 29 do mesmo mês, será a vez da Globo na realização do encontro entre os presidenciáveis.

