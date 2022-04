Reprodução: Flickr - 31/03/2022 Votos de mMoro devem ser brancos/nulos e destinados a Bolsonaro e Lula





Com a desistência de Sergio Moro da corrida presidencial, as pessoas que votariam no ex-ministro agora devem, em sua maioria, votar em branco ou nulo. Bolsonaro e Lula aparecem na sequência como preferência dos eleitores.

É o que indica a pesquisa Genial/Quest publicada em fevereiro deste ano, que questionou os eleitores sobre a sua segunda intenção de voto caso o candidato delas desistisse da candidatura.

Até então, Moro aparecia como candidato principal de 8% dos brasileiros, de acordo com o Datafolha.

Segundo a Genial/Quest, 30% dos eleitores votariam em branco/nulo com a retirada da candidatura de Moro, 22% optariam por votar em Bolsonaro e 15% destinariam os votos a Lula.

Ciro (11%), Doria e Tebet (7%), Pacheco (3%) e D’Ávila (1%) são os outros candidatos pelos quais os votos do ex-ministro seriam distribuídos.

Sergio Moro anunciou nesta quinta-feira (31) a sua saída do Podemos para passar a integrar o União Brasil. O ex-juiz revelou também que não vai mais se candidatar para a Presidência do país.

“Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor”, afirmou em comunicado.

