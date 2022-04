Reprodução/CNN Rodrigo Maia em evento de filiação ao PSDB

O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou em evento de filiação ao PSDB nesta sexta-feira (1), que "não há terceira via" na disputa política nacional. Segundo ele, o erro do partido foi se posicionar como "centro".

"Cometemos o erro de aceitar a palavra centro", disse Maia ao lado do ex-governador de São Paulo, João Doria.

"Não somos o centro. O sistema é binário. Não há terceira via. Infelizmente o presidente Bolsonaro nos tirou da polarização", afirmou ao alegar que o erro do partido foi não assumir uma posição mais à direita.

Maia também direcionou críticas ao modelo político brasileiro e afirmou que mudanças talvez sejam "para pior". "A política está mudando muito e talvez esteja mudando para pior [...] Só se discute fundo eleitoral", disse.

Ontem (31), Maia deixou seu antigo partido, Democratas, e assinou a filiação ao PSDB ao lado de sua irmã e de seu pai, César Maia. O objetivo é que o ex-presidente da Câmara organize a legenda para as próximas eleições.

Juntamente com a Daniela Maia, minha irmã, e o meu pai, Cesar Maia, tomamos a decisão de ingressar num partido que tem convergência com aquilo que acreditamos e apresenta as melhores propostas para, enfim, levar o Brasil ao desenvolvimento econômico e à redução das desigualdades. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 31, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.