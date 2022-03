Reprodução/ TRE-MT Triplica o número de urnas que passarão por auditoria externa no dia das eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta terça-feira (29), uma resolução que ampliou o número de urnas eletrônicas submetidas ao teste de integridade, que acontece no dia das eleições por uma auditoria externa. Pela medida, que teve o apoio de todos os ministros da Corte, o número de equipamentos que passarão pelo controle irá triplicar.

Relator da proposta analisada, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, afirmou que a alteração permite "ampliar os procedimentos pertinentes à transparência e fiscalização para atestar a integridade do sistema eletrônico de votação".

O ministro ainda explicou que a mudança está de acordo com a lei eleitoral porque não tem impacto direto no processo eleitoral concretamente.





Leia Também

“Esta é uma modificação de cunho administrativo, cuja execução caberá aos tribunais regionais eleitorais sem impacto direito ao procedimento eleitoral concreto”, afirmou Fachin.

Com a alteração, a verificação por amostragem será realizada em no mínimo 3% e no máximo de 6% das urnas preparadas para cada zona eleitoral e ao menos uma urna por município, escolhidas pelos representantes das entidades fiscalizadoras, "de forma aleatória, entre as urnas de votação e as de contingência".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.