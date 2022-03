TRE/Divulgação 25.03.2022 Jovens de 16 a 18 anos podem tirar o título de eleitor até o dia 4 de maio

Se você completa 16 anos até o dia 2 de outubro, a hora de tirar o título de eleitor é agora. O prazo para emissão do documento para jovens até 18 anos, que ainda não são obrigados a votar, mas podem participar do processo eleitoral, termina no dia 4 de maio.

Neste ano, a baixa procura pelo documento - que já é a menor em toda a série histórica - chamou atenção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que lançou uma campanha de incentivo. Segundo o órgão, apenas 10% dos jovens na faixa etária já estão com o título em mãos.

Emitir o título de eleitor é simples e todo o processo pode ser feito pela internet por meio do sistema Título Net, no Portal do tribunal Superior Eleitoral (TSE) .

É necessário escolher a unidade de federação que o futuro eleitor reside. No passo seguinte, são informados todos os documentos exigidos para a emissão do título: foto segurando o documento; carteira de identidade ou profissional; comprovante de residência atualizado; e certificado de quitação de serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos que ainda não tenham título eleitoral).

No passo seguinte, o jovem precisa escolher a opção "não tenho", e prosseguir com o atendimento informando os dados obrigatórios como nome completo, data de nascimento e nome do pai e da mãe (se houver no registro de nascimento).

A Justiça Eleitoral irá analisar o cadastro, e é possível acompanhar o andamento da solicitação pela mesma ferramenta . Depois de pronto, será possível acessar o documento pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral.

A campanha para que os mais jovens se engajem nas próximas eleições já ganhou nomes de peso no Brasil: Anitta; o ator Mark Ruffalo, intérprete do Incrível Hulk nos cinemas; Casimiro; Zeca Pagodinho e Luisa Sonza estão entre os que entraram nessa onda pelas redes sociais.

Anitta, inclusive, brincou que só vai tirar fotos com fãs que apresentarem o comprovante eleitoral. "Agora é isso hein... Me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 anos eu só tiro se tiver foto do título de eleitor", escreveu no Twitter.

Veja o passo a passo para tirar o título de eleitor:

