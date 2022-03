Reprodução/redes sociais Sergio Camargo filia-se ao PL

Assim como o secretário Especial da Cultura, Mario Frias, que ingressou no Partido Liberal no ano passado, o presidente da Fundação Palmares, Sergio Camargo, se filiou ao PL — mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira (29), ele publicou uma foto ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente da sigla.

"Negros não precisam ser vítimas. Negros são livres. Pretos e brancos unidos. Palmares digna. Bolsonaro até 2026. Sigamos, patriotas", escreveu.

O secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultural, Andre Porciuncula, também teve sua filiação ao PL oficializada neste mês. Ele deixará a a pasta de Cultura para se lançar como pré-candidato a deputado federal pela Bahia, seu estado natal.

