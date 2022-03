Fernando Frazão Agência Brasil Flordelis está presa desde 13 de agosto de 2021

A Nearis dos Santos Carvalho Arce, juíza da 3ª Vara Criminal de Niterói, marcou para o dia 9 de maio deste ano o julgamento da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, acusada de ser a mandante da morte do marido, pastor Anderson do Carmo.

A sessão foi marcada para as 9h no plenário do Tribunal do Júri de Niterói. Junto com a pastora serão julgados As filhas Simone dos Santos Rodrigues, Marzy Teixeira, e a neta Rayane dos Santos Oliveira também serão julgadas com Flordelis por envolvimento no crime. A informação é do blog do Anscelmo Gois.

A magistrada ainda marcou para o dia 12 de abril deste ano o julgamento de outros três filhos— Carlos Ubiraci, André Luiz de Oliveira e Adriano dos Santos Rodrigues — além do ex-PM Marcos Siqueira e da mulher dele, Andrea Santos Maia, acusados de participar da fraude de uma carta.

Em novembro do ano passado, dois filhos de Flordelis - Lucas Cezar dos Santos de Souza e Flávio dos Santos Rodrigues - foram julgados por envolvimento no crime. Flávio foi condenado por ser autor dos disparos que vitimaram Anderson e Lucas, por ter ajudado o irmão a comprar a arma do crime.

Flordelis está presa desde 13 de agosto do ano passado, dois dias após ter perdido o mandato de deputada federal. Com a perda do cargo, a pastora deixou de ter imunidade parlamentar, podendo então ser presa. Flordelis está na penitenciária Talavera Bruce, na Zona Oeste do Rio.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.