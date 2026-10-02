Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens Processo seletivo Enem

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu as inscrições para o processo seletivo Enem -Unicamp 2027, que oferece 431 vagas em cursos de graduação. A seleção utiliza as notas do Enem 2026 e também prevê oportunidades reservadas para pessoas trans, travestis, não binárias, indígenas e pessoas com deficiência.

Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente pela internet até 20 de outubro. A taxa custa R$ 50 e precisa ser paga até o dia 21. Quem teve a isenção da taxa no Vestibular Unicamp 2027 também não precisa pagar pela participação no processo via Enem.

Quem pode participar

O processo é destinado a candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública brasileira. Também existem modalidades específicas para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans, travestis ou não binárias.

A Unicamp também estabelece regras específicas para cada modalidade de reserva de vagas. Em alguns casos, os candidatos precisam apresentar documentos ou passar por procedimentos de verificação durante a matrícula.

Quem fica de fora da seleção

Não podem participar da modalidade Enem-Unicamp candidatos que tenham estudado qualquer período do ensino médio em escola particular, mesmo que tenham sido bolsistas.

A exceção vale para pessoas com deficiência e candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas trans.

Também não podem concorrer pessoas que já tenham concluído algum curso de graduação ou pós-graduação em instituição pública federal, estadual ou municipal.

Outro ponto importante é que a universidade não aceita a certificação do ensino médio obtida pelo Enem ou pelo Encceja como comprovação de que o candidato estudou em escola pública.

Como funcionam as cotas

Candidatos que optarem pelas vagas destinadas a pretos e pardos precisam fazer a autodeclaração no formulário de inscrição. Caso sejam convocados, passarão por uma comissão de averiguação durante a matrícula.

Para as vagas indígenas, é necessário apresentar a documentação exigida pelo edital no momento da matrícula.

Já os candidatos às vagas para pessoas trans precisam fazer a autodeclaração, preencher o campo específico da inscrição e anexar um relato de vida conforme o modelo estabelecido pela universidade.

O resultado preliminar dessa análise está previsto para 24 de novembro de 2026.

Candidatos com deficiência

Quem concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverá apresentar a documentação exigida pela Comvest.

Entre as exigências está um laudo médico emitido no prazo máximo de um ano antes do início das inscrições, além de informações sobre a condição e suas implicações. Dependendo do caso, também são exigidos exames complementares, como audiograma ou avaliação oftalmológica.

A análise será feita por uma junta de especialistas. O resultado preliminar está previsto para 1º de dezembro de 2026.

Há prova além do Enem?

A seleção utiliza a nota do Enem 2026, mas alguns cursos exigem também provas de habilidades específicas.

A etapa será realizada de forma virtual para candidatos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música.

No caso de Música, quem estiver inscrito simultaneamente no Enem-Unicamp e no Vestibular Unicamp fará uma única prova de habilidades.

Quando saem as chamadas

A Unicamp prevê até cinco chamadas para matrícula online.

O calendário acompanha as datas do Vestibular Unicamp 2027. A primeira convocação está marcada para 25 de janeiro de 2027, com matrícula online nos dias 26 e 27 de janeiro.

É possível participar de outros processos da Unicamp?

Sim. O candidato pode se inscrever simultaneamente em diferentes sistemas de seleção da universidade.

Entre eles estão o Vestibular Unicamp, Enem-Unicamp, Vestibular Indígena, Vagas Olímpicas e Provão Paulista.

Se a pessoa for convocada para o mesmo curso, na mesma chamada, pelo Vestibular e pelo Enem-Unicamp, a vaga preenchida será a do vestibular. Caso seja chamada para cursos diferentes, poderá escolher uma das opções no momento da matrícula.





Serviço

Inscrições: até 20 de outubro de 2026

Taxa: R$ 50

Pagamento: até 21 de outubro

Seleção: notas do Enem 2026

Vagas: 431

Primeira chamada: 25 de janeiro de 2027

Onde se inscrever: site da Comvest