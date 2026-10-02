A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu as inscrições para o processo seletivo Enem -Unicamp 2027, que oferece 431 vagas em cursos de graduação. A seleção utiliza as notas do Enem 2026 e também prevê oportunidades reservadas para pessoas trans, travestis, não binárias, indígenas e pessoas com deficiência.
Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente pela internet até 20 de outubro. A taxa custa R$ 50 e precisa ser paga até o dia 21. Quem teve a isenção da taxa no Vestibular Unicamp 2027 também não precisa pagar pela participação no processo via Enem.
Quem pode participar
O processo é destinado a candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública brasileira. Também existem modalidades específicas para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans, travestis ou não binárias.
A Unicamp também estabelece regras específicas para cada modalidade de reserva de vagas. Em alguns casos, os candidatos precisam apresentar documentos ou passar por procedimentos de verificação durante a matrícula.
Quem fica de fora da seleção
Não podem participar da modalidade Enem-Unicamp candidatos que tenham estudado qualquer período do ensino médio em escola particular, mesmo que tenham sido bolsistas.
A exceção vale para pessoas com deficiência e candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas trans.
Também não podem concorrer pessoas que já tenham concluído algum curso de graduação ou pós-graduação em instituição pública federal, estadual ou municipal.
Outro ponto importante é que a universidade não aceita a certificação do ensino médio obtida pelo Enem ou pelo Encceja como comprovação de que o candidato estudou em escola pública.
Como funcionam as cotas
Candidatos que optarem pelas vagas destinadas a pretos e pardos precisam fazer a autodeclaração no formulário de inscrição. Caso sejam convocados, passarão por uma comissão de averiguação durante a matrícula.
Para as vagas indígenas, é necessário apresentar a documentação exigida pelo edital no momento da matrícula.
Já os candidatos às vagas para pessoas trans precisam fazer a autodeclaração, preencher o campo específico da inscrição e anexar um relato de vida conforme o modelo estabelecido pela universidade.
O resultado preliminar dessa análise está previsto para 24 de novembro de 2026.
Candidatos com deficiência
Quem concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverá apresentar a documentação exigida pela Comvest.
Entre as exigências está um laudo médico emitido no prazo máximo de um ano antes do início das inscrições, além de informações sobre a condição e suas implicações. Dependendo do caso, também são exigidos exames complementares, como audiograma ou avaliação oftalmológica.
A análise será feita por uma junta de especialistas. O resultado preliminar está previsto para 1º de dezembro de 2026.
Há prova além do Enem?
A seleção utiliza a nota do Enem 2026, mas alguns cursos exigem também provas de habilidades específicas.
A etapa será realizada de forma virtual para candidatos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música.
No caso de Música, quem estiver inscrito simultaneamente no Enem-Unicamp e no Vestibular Unicamp fará uma única prova de habilidades.
Quando saem as chamadas
A Unicamp prevê até cinco chamadas para matrícula online.
O calendário acompanha as datas do Vestibular Unicamp 2027. A primeira convocação está marcada para 25 de janeiro de 2027, com matrícula online nos dias 26 e 27 de janeiro.
É possível participar de outros processos da Unicamp?
Sim. O candidato pode se inscrever simultaneamente em diferentes sistemas de seleção da universidade.
Entre eles estão o Vestibular Unicamp, Enem-Unicamp, Vestibular Indígena, Vagas Olímpicas e Provão Paulista.
Se a pessoa for convocada para o mesmo curso, na mesma chamada, pelo Vestibular e pelo Enem-Unicamp, a vaga preenchida será a do vestibular. Caso seja chamada para cursos diferentes, poderá escolher uma das opções no momento da matrícula.
Serviço
Inscrições: até 20 de outubro de 2026
Taxa: R$ 50
Pagamento: até 21 de outubro
Seleção: notas do Enem 2026
Vagas: 431
Primeira chamada: 25 de janeiro de 2027
Onde se inscrever: site da Comvest