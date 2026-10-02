Micaela Wentz/ iG Céu nublado em São Paulo

São Paulo mantém um clima úmido e nublado nesta sexta-feira (02). Por mais que a frente fria tenha se afastado do litoral paulista, os ventos úmidos remanescentes no oceano ainda trazem chuvas fracas e declínio das temperaturas. Os termômetros variam entre a mínima de 15°C e a máxima, que não deve superar os 18°C.

Mesmo com os índices de umidade acima de 80%, a capital não deve contar com um acumulado de chuva significativo, tendo a presença de garoas e chuvas leves e rápidas.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, outras regiões devem ser mais afetadas pelo cavado meteorológico que atua sobre o continente e favorece a condição de pancadas de chuva isoladas, principalmente nos municípios próximos à divisa com Minas Gerais e no litoral paulista.

Por mais que as chuvas previstas não sejam fortes, o órgão ainda recomenda que a população tenha atenção, especialmente em regiões mais vulneráveis, uma vez que temporais isolados podem ocorrer.





De acordo com os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o mês de outubro acumulou, durante o primeiro dia, 4,5 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 4% dos 112 mm esperados no decorrer de todo o mês.

Final de semana

No sábado (03) o sol deve aparecer entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas com o passar das horas; a mínima prevista é de 15°C e, a máxima, pode chegar aos 23°C. Mais para o final da tarde, as instabilidades voltam a ganhar força na capital, podendo gerar pancadas isoladas na Grande São Paulo.

No Domingo (04) o calor volta a se fazer presente, com uma temperatura máxima prevista de 28°C após a aparição do sol. Por mais que o começo do dia seja ensolarado, a partir do final da tarde, pancadas de chuva estão previstas.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (02): Mínima de 15°C, máxima de 18°C. Nublado com chuva de manhã. À tarde pode garoar

- Sábado (03): Mínima de 15°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Domingo(04): Mínima de 17°C, máxima de 28°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Segunda-feira (05): Mínima de 20°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal

