Carlos Elias Junior/ Agência O Dia Debate cancelado

A TV Globo cancelou nesta quinta-feira (1º) o debate entre candidatos à Presidência. A decisão se deu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), primeiros nas pesquisas de intenção de voto, comunicarem que não participariam do encontro.



O debate estava previsto para começar às 21h30, depois do Jornal Nacional, com mediação do jornalista César Tralli. A emissora havia preparado o encontro como o último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4).

Lula havia informado anteriormente que não participaria do debate. No mesmo horário, o candidato tem participação prevista em uma entrevista ao Flow Podcast, com início às 20h45.

Flávio Bolsonaro também desistiu do encontro nesta quinta-feira. O candidato afirmou que tomou a decisão depois de uma determinação da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proibiu a Globo de exibir um espaço vazio destinado a Lula e de permitir perguntas dos demais candidatos diretamente ao presidente ausente.

Poucas horas antes, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia autorizado o candidato Renan Santos, do Missão, a participar do embate.

Além de Renan, estavam previstos no encontro Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

Veja a nota da Globo na íntegra

Globo anuncia cancelamento do debate dos candidatos à Presidência da República e manifesta discordância com interferências nas regras acordadas*

A Globo recebeu há pouco duas notificações relacionadas à realização do debate presidencial programado para esta noite, que interferem nas regras previamente acordadas, e decidiu por seu cancelamento.

A primeira é assinada pela ministra Stella Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, e atende a um pedido da coligação da candidatura de Lula, do PT, à Presidência do Brasil. A decisão torna inválido o item das regras do debate que trata de candidatos ausentes. A ata com as regras, assinada por todos os partidos, inclusive o PT, determina que, em caso de ausência do candidato, o púlpito reservado a ele seja mantido vazio no cenário, com uma placa que o identifique. E que, numa das rodadas de tema livre do debate, os candidatos presentes que assim desejarem formulem, em trinta segundos, o que fariam ao candidato que não compareceu. A decisão da ministra Stella Aranha proíbe o púlpito com o nome de Lula e a formulação das perguntas que seriam feitas a ele.

A segunda notificação recebida pela Globo esta noite é de uma decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e atende a um pedido feito pelo partido Solidariedade a respeito da participação no debate de Renan Santos, do Missão. As regras que estabelecem que candidatos devem ser obrigatoriamente convidados para debates em rádio e TV são determinadas por lei e reguladas por portaria do Tribunal Superior Eleitoral: devem ser convidados obrigatoriamente os candidatos de partidos com representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Em atendimento a essa regra, a Globo convidou para o debate os candidatos: Augusto Cury, do Avante; Flavio Bolsonaro, do PL; Ronaldo Caiado, do PSD; e Lula, do PT.

Uma outra decisão, do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, na terça-feira, alterou entendimento do próprio TSE na contagem de parlamentares no Congresso para fins de debate e decidiu que Romeu Zema, do Novo, teria direito de participar do debate. E a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, proferida há pouco, determinou a participação do candidato Renan Santos no debate, mesmo o Missão, partido de Renan, tendo apenas um parlamentar no Congresso Nacional.

A Globo tem longa tradição na organização de debates eleitorais. Nosso propósito é promover a discussão de ideias para o Brasil e oferecer aos eleitores a oportunidade de comparar projetos. Nosso dever é o de promover a democracia, mas as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do debate causam insegurança jurídica e representam uma interferência indevida na liberdade que os veículos de imprensa têm de organizar os debates eleitorais. Por essa razão, a Globo decidiu cancelar o debate desta noite. No horário, será exibido o capítulo inédito da novela Quem Ama Cuida.