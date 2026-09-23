Antoninho Perri/SEC Unicamp Vestibular da Unicamp

O Vestibular 2027 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) teve o menor número de inscritos desde 2016. Ao todo, são 58.431 candidatos disputando 2,5 mil vagas em 70 cursos. Segundo dados da Comissão Permanente para Vestibulares (Comvest), isso corresponde a uma queda de 5,2% com relação ao exame de 2026.

Para José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest, a porcentagem pode estar relacionada à migração dos estudantes para outras formas de ingresso, como Provão Paulista e Enem-Unicamp.

Observamos que a procura pela isenção da taxa do vestibular neste ano já foi menor, o que pode sinalizar que estudantes desse perfil estejam optando por outras formas de ingresso, como Provão Paulista e Enem-Unicamp. José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest





















Outro fator que pode estar associado, na visão da Comvest, é a oferta de vagas e cursos em outras regiões, o que faz com que o candidato busque por uma universidade mais perto de onde mora.

Entendemos que essa situação possa estar relacionada à maior oferta de vagas e cursos em outras regiões, inclusive em instituições públicas, o que faz com que os candidatos procurem universidades mais próximas a seus locais de residência. José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest.





















Apesar do declínio, José Alves ressalta que o número total de inscritos continua sendo visto de forma satisfatória.

Mesmo com uma queda de 5%, avaliamos que a Universidade continua a ter uma alta atratividade, o que nos permite fazer uma avaliação e uma seleção de candidatos muito bem posicionados. José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest.





















Cursos mais concorridos

A procura pelos dois novos cursos foi o destaque desta edição. Relações Internacionais, que apareceu entre as 10 carreiras mais concorridas, recebeu 1.333 inscrições, enquanto o curso de inteligência artificial, que ficou no top 20, recebeu 550.

Ranking das carreiras com maior número de inscrições

Medicina Arquitetura e Urbanismo Ciência da Computação Farmácia Ciências Biológicas (Integral) Engenharia da Computação Ciências Econômicas (Noturno) Fonoaudiologia Comunicação Social-Midialogia Relações Internacionais

Calendário do vestibular

1ª fase: 18 de outubro de 2026

2ª fase: 29 e 30 de novembro de 2026

Habilidades específicas (Música - envio de vídeos): 14 a 30 de setembro de 2026

Habilidades específicas (Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança): 2 a 4 de dezembro de 2026



