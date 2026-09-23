O Vestibular 2027 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) teve o menor número de inscritos desde 2016. Ao todo, são 58.431 candidatos disputando 2,5 mil vagas em 70 cursos. Segundo dados da Comissão Permanente para Vestibulares (Comvest), isso corresponde a uma queda de 5,2% com relação ao exame de 2026.
Para José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest, a porcentagem pode estar relacionada à migração dos estudantes para outras formas de ingresso, como Provão Paulista e Enem-Unicamp.
Observamos que a procura pela isenção da taxa do vestibular neste ano já foi menor, o que pode sinalizar que estudantes desse perfil estejam optando por outras formas de ingresso, como Provão Paulista e Enem-Unicamp. José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest
Outro fator que pode estar associado, na visão da Comvest, é a oferta de vagas e cursos em outras regiões, o que faz com que o candidato busque por uma universidade mais perto de onde mora.
Entendemos que essa situação possa estar relacionada à maior oferta de vagas e cursos em outras regiões, inclusive em instituições públicas, o que faz com que os candidatos procurem universidades mais próximas a seus locais de residência. José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest.
Apesar do declínio, José Alves ressalta que o número total de inscritos continua sendo visto de forma satisfatória.
Mesmo com uma queda de 5%, avaliamos que a Universidade continua a ter uma alta atratividade, o que nos permite fazer uma avaliação e uma seleção de candidatos muito bem posicionados. José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest.
Cursos mais concorridos
A procura pelos dois novos cursos foi o destaque desta edição. Relações Internacionais, que apareceu entre as 10 carreiras mais concorridas, recebeu 1.333 inscrições, enquanto o curso de inteligência artificial, que ficou no top 20, recebeu 550.
Ranking das carreiras com maior número de inscrições
- Medicina
- Arquitetura e Urbanismo
- Ciência da Computação
- Farmácia
- Ciências Biológicas (Integral)
- Engenharia da Computação
- Ciências Econômicas (Noturno)
- Fonoaudiologia
- Comunicação Social-Midialogia
- Relações Internacionais
Calendário do vestibular
- 1ª fase: 18 de outubro de 2026
- 2ª fase: 29 e 30 de novembro de 2026
- Habilidades específicas (Música - envio de vídeos): 14 a 30 de setembro de 2026
- Habilidades específicas (Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança): 2 a 4 de dezembro de 2026