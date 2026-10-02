Lula no Flow
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Lula no Flow

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, elogiou veículos de comunicação alternativos e relembrou atritos antigos com a TV Globo durante entrevista ao Flow Podcast, na noite desta quinta-feira (1º). O assunto surgiu já no fim da conversa, depois de uma brincadeira sobre qual câmera ele deveria olhar.

Ao ser avisado pelo apresentadoro Igor 3K, sobre a câmera destinada à fala final, Lula reclamou em tom de brincadeira por ter passado a entrevista olhando para o apresentador.

“Agora que veio dizer qual é a minha câmera, pô?”, disse. Logo depois, emendou:

Eu pensei que você era melhor do que a Globo. Eu não coloquei uma cadeira vazia aí. Lula, presidente e candidato à Presidência

A referência ocorreu na mesma noite em que a Globo cancelou o último debate presidencial antes do primeiro turno. Lula já havia decidido não comparecer ao encontro e participou do Flow no horário reservado ao programa da emissora. O debate acabou cancelado após decisões judiciais alterarem suas regras e depois de Flávio Bolsonaro (PL) também desistir de participar.

Lula elogia "comunicação alternativa"

Lula e Igor Coelho, o Igor 3K, que comanda o Flow Podcast
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Lula e Igor Coelho, o Igor 3K, que comanda o Flow Podcast

Depois da brincadeira, Lula mudou o tom e fez um elogio direto ao crescimento de canais e produtores de conteúdo fora dos grandes veículos tradicionais.

Cada vez mais eu estou convencido de que a chamada comunicação alternativa, aquilo que a gente conheceu no passado, vai ganhando corpo. Lula, presidente e candidato a Presidência

Lula disse considerar importante que pessoas tratem a internet “com seriedade” e acrescentou que, segundo ele, houve tentativas de banalizar esse tipo de comunicação.

O presidente elogiou Igor 3K pela condução da entrevista e defendeu espaços nos quais entrevistadores possam fazer perguntas sem receio. Disse ainda que o público precisa ter acesso a informações e versões diretamente dos personagens envolvidos.

O Flow ganhou espaço na cobertura política nos últimos anos com entrevistas longas e transmitidas pela internet. A conversa com Lula nesta quinta também foi exibida ao vivo pelo iG.

Presidente relembra episódio de 1989

Na sequência, Lula afirmou conhecer de perto o funcionamento da imprensa desde a década de 1970, quando presidia o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e voltou a mencionar sua relação com a Globo.

“Eu conheço muito bem a imprensa, mas muito bem. Eu sei como é que eles me tratam”, afirmou. Em seguida, perguntou a Igor: “Você sabe o que aconteceu comigo em 89, sabe? Com a Globo.”

Lula fazia referência à cobertura do segundo turno da eleição presidencial de 1989, disputada contra Fernando Collor de Mello. O episódio citado envolve principalmente a edição exibida pelo Jornal Nacional no dia seguinte ao último debate entre os candidatos.

A própria Memória Globo registra que a reportagem provocou forte reação e que a emissora foi acusada de selecionar momentos que favoreciam Collor e prejudicavam Lula. O PT chegou a recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas não conseguiu direito de resposta antes da votação.

O debate em si não ocorreu nos estúdios da Globo. Foi realizado na TV Bandeirantes e transmitido integralmente por Globo, Bandeirantes, Manchete e SBT. A controvérsia surgiu com os resumos exibidos no dia seguinte.

Na página dedicada ao episódio, a Globo reconhece que a edição do Jornal Nacional foi questionada por privilegiar o desempenho de Collor. Depois do caso, a emissora decidiu deixar de editar debates políticos e passou a exibi-los integralmente e ao vivo.

Mais de três décadas depois, Lula voltou ao episódio justamente durante uma entrevista em formato digital, realizada na noite em que decidiu não comparecer ao debate da Globo.

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