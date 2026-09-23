Reprodução Saiba como é o helicóptero que desapareceu com o cantor Rick

O caso do acidente de helicóptero que matou cinco pessoas em Santa Catarina, incluindo o cantor Rick, da dupla com Renner, vai ser investigado em duas frentes: pela Polícia Civil e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).

O helicóptero foi encontrado nesta terça-feira (22) após perder contato na última segunda-feira (21).

Além de Rick, estavam a bordo da aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

As causas da queda já começaram a ser investigadas. Pelo Cenipa, os agentes já foram chamados para realizar os primeiros trabalhos, chamados de Ação Inicial.

Entre os procedimentos estão a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos provocados na aeronave do acidente e o levantamento de outras informações consideradas relevantes para a investigação.

A investigação do órgão busca prevenir novos acidentes e melhorar a segurança de voo no país. Segundo o Cenipa, os trabalhos de investigação serão concluídos no menor prazo possível, dependendo da complexidade dos levantamentos na área da ocorrência.

Já a Polícia Civil busca apurar se houve crime no acidente. Os policiais investigam a conduta humana dolosa, com intenção, ou culposa, quando não há intenção. Neste caso, o acidente pode ter sido causado por negligência, imperícia ou imprudência.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a investigação busca auxiliar o Cenipa em uma eventual responsabilidade criminal.

A aeronave foi localizada nesta terça-feira (22) em Urubici, na serra de Santa Catarina. Por volta do meio-dia, as autoridades informaram que nenhum dos cinco ocupantes sobreviveu à queda.

Os corpos das vítimas foram resgatados após uma operação com uso de cordas. Eles foram encaminhados à Polícia Científica de Florianópolis por volta das 18h e vão passar por perícia.

A previsão é de que os corpos sejam liberados às famílias nesta quarta-feira (23).

Reprodução Local onde helicóptero do cantor Rick foi encontrado





O acidente

O helicóptero desapareceu após decolar de Porto Belo, em Santa Catarina. Ele seguia para São Paulo, não chegou ao destino e perdeu contato quando passava pela região serrana catarinense.

Um forte temporal atingia a região no momento em que o helicóptero desapareceu.

O modelo do helicóptero é um Bell 430, bimotor, que possui capacidade para oito pessoas, sendo sete passageiros e um piloto. O peso máximo para decolagem é de 4,2 toneladas. A aeronave é avaliada em torno de R$ 10 milhões.

Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave. O cantor Rick, da dupla Rick e Renner, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Ninguém sobreviveu.

Os destroços do helicóptero foram encontrados nesta terça-feira (25), em Urubici, na serra de Santa Catarina.

De acordo com os Bombeiros, as condições do terreno impediam o pouso das aeronaves de resgate perto do local do acidente.

A operação de busca contou também com equipes da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e da Força Aérea Brasileira (FAB).

A localização dos destroços foi feita pela FAB, por meio da aeronave SC-105 Amazonas, que acumulou cerca de 13 horas de voo na operação.



