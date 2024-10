Ludimila Ferreira Que cor de caneta usar na Unicamp? Veja lista de todos materiais permitidos

A primeira fase da Unicamp 2025 , vestibular da Universidade Estadual de Campinas, acontece neste domingo (20) às 9 horas da manhã. Com a mudança de horário da prova, já é hora de separar a caneta e começar a organizar os materiais permitidos. Não vai deixar nada para a última hora!

Bem menos restrito que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), é possível levar até lápis e borracha para a sala de aplicação. Porém, fique atento também aos itens proibidos para não ser penalizado.

Neste texto, listamos tudo que você pode e deve levar para o dia da prova – e também o que você não pode nem pensar em ter com você durante a aplicação. Confira a lista e comece a preparar!

O que você pode levar

Atenção: além desses materiais, você precisa do seu documento de identidade original indicado no momento da inscrição. Veja aqui quais documentos eram permitidos em edital.

O que está proibido

Qualquer aparelho eletrônico como celular e relógio inteligente ;

Quaisquer outros equipamentos eletrônicos como c alculadora;

Corretivo líquido;

Lapiseira;

Caneta marca texto;

Quaisquer itens (não religiosos) que cubram a cabeça como bandana/lenço, boné, chapéu;

Outros materiais estranhos à prova.

