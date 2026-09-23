Divulgação/TSE e-Título

Eleitores que pretendem usar o aplicativo e-Título no primeiro turno das Eleições 2026 devem fazer o download e concluir a validação até o dia 3 de outubro, sábado um dia antes da votação.

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Por que é preciso baixar e validar antes?

A medida busca evitar uma possível sobrecarga nos servidores do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e manter a estabilidade do sistema para os eleitores que já fizeram a ativação do aplicativo.

Sendo assim, não basta apenas baixar o aplicativo no celular. É necessário realizar o primeiro acesso e concluir a validação das informações cadastrais antes do prazo.

Como usar o e-Título no dia da votação?

O e-Título pode ser utilizado como documento de identificação no momento da votação, diretamente pela tela do celular ou tablet, desde que o eleitor tenha realizado a validação necessária.

A validação é obrigatória?

Sim, o aplicativo possui etapas de segurança para confirmar a identidade do eleitor. Por isso, o procedimento precisa ser feito antes da votação.

E se a foto não aparecer no aplicativo?

Nesse caso, será necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto junto ao celular.

Posso usar um print?

Não, capturas de tela do aplicativo não são aceitas pelos mesários como documento de identificação.

Também é possível consultar o local de votação

Ainda não sabe onde vai votar? O e-Título permite consultar a zona, a seção eleitoral e o endereço do local de votação.

A recomendação da Justiça Eleitoral é verificar essas informações antes de sair de casa no dia da eleição, evitando imprevistos.

Além disso, o aplicativo oferece outros serviços, como emissão de certidões, consulta de débitos eleitorais e justificativa de ausência.

O que acontece se eu perder o prazo?

Foto: AdobeStock calendario

Quem não fizer o download e o primeiro acesso até sábado (3) não poderá ativar o e-Título no domingo da eleição.

Mas isso não impede o eleitor de votar. Quem estiver sem o aplicativo poderá comparecer normalmente na seção eleitoral e apresentar um documento oficial de identificação com foto.

Como baixar o app?

O aplicativo é gratuito e está disponível para aparelhos Android e iOS. O download deve ser feito pelas lojas oficiais, Google Play ou App Store.

O eleitor pode acessar o aplicativo utilizando o CPF ou o número do título de eleitor.

No primeiro acesso, serão solicitadas informações que precisam estar de acordo com o cadastro da Justiça Eleitoral, como: nome, data de nascimento e filiação. Também são realizadas etapas de segurança para confirmar a identidade. Depois da validação, o documento fica disponível no aplicativo.

O título de eleitor em papel também não é obrigatório.

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. Já um possivel segundo turno está marcado para 25 de outubro. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.