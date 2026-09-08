Antonio Scarpinetti/Unicamp Unicamp

As inscrições para o Vestibular 2027 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) terminam nesta terça-feira (8) às 17h.

Os interessados devem acessar o site oficial da Comvest. A taxa de inscrição custa R$ 230,00 e também precisa ser paga até esta terça.

Ao todo, a instituição de ensino oferece 2.523 vagas, distribuídas em 70 cursos. Cada candidato pode selecionar até duas opções de curso, desde que sejam da mesma área.

A primeira fase está marcada para acontecer em 18 de outubro. Com início às 9h, a prova conta com 72 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Os classificados realizarão a segunda fase em 29 e 30 de novembro, no mesmo horário. Além de questões dissertativas, os estudantes terão que escrever uma redação de acordo com o tema proposto.

Novidades

Uma das novidades desta edição do vestibular da Unicamp é a inclusão de Paulínia e Vinhedo entre as cidades paulistas que receberão a primeira fase.

Outra mudança é que os candidatos conseguem, no momento da inscrição, informar o local em que desejam fazer o exame. No entanto, a solicitação só será atendida pela Comvest se houver vaga. Caso a procura ultrapasse o previsto, terão prioridade aqueles que pagaram e se inscreveram anteriormente.

Dois novos cursos também passam a fazer parte da lista da Unicamp: Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Relações Internacionais no campus de Limeira.

Calendário do vestibular

Divulgação dos contemplados com a Isenção da Taxa: 30/7/2026

Inscrições Vestibular Unicamp 2027: 3/08 a 08/9/2026

Prova de Habilidades Específicas – Música: 14/09 a 30/09/2026

1ª fase: 18/10/2026

2ª fase: 29 e 30/11/2026

Provas de Habilidades Específicas: 2 a 4/12/2026

Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 25/1/2027

Matrícula virtual da 1ª Chamada: 09h00 do dia 26/01 às 17h00 do dia 27/01

Divulgação dos aprovados em 2ª Chamada: 1/2/2027

Matrícula virtual da 2ª Chamada: 09h00 do dia 02/02 às 17h00 do dia 03/02

Divulgação dos aprovados em 3ª Chamada: 11/2/2027

Matrícula virtual da 3ª Chamada: 12/2/2027

*Estagiária sob supervisão



