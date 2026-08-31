Rovena Rosa/Agência Brasil Vestibular Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) prorrogou o prazo de inscrições para o Vestibular 2027 . Agora, os candidatos têm até 08 de setembro, às 17h, para fazer o cadastro e participar do processo seletivo. O prazo original terminaria nesta segunda-feira (31).

A inscrição deve ser realizada exclusivamente pela internet, no site da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). A taxa é de R$ 230 e também poderá ser paga até 8 de setembro.

Ao todo, o Vestibular 2027 oferece 2.523 vagas em 70 opções de cursos de graduação. O candidato pode escolher até duas opções, desde que elas estejam dentro da mesma área de conhecimento.

Primeira fase acontece em outubro

A primeira fase do processo seletivo está marcada para 18 de outubro de 2026. Já a segunda será realizada nos dias 29 e 30 de novembro, sempre com início às 9h.

A primeira etapa terá aplicação ampliada neste ano. Vinhedo e Paulínia foram incluídas entre as cidades que receberão as provas, elevando para 33 municípios paulistas com aplicação do exame.

Na capital, os candidatos também poderão indicar, durante a inscrição, a região de São Paulo onde preferem fazer a prova. A escolha dependerá da disponibilidade dos locais e, caso a procura seja maior que a capacidade, será considerada a ordem em que as inscrições forem efetivadas.

Dois cursos novos em Limeira

O Vestibular 2027 também marca a chegada de duas novas graduações no campus da Unicamp em Limeira: Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Relações Internacionais.

Os dois cursos serão oferecidos em período integral.

No Vestibular, Inteligência Artificial e Ciência de Dados terá 30 vagas, enquanto Relações Internacionais terá 46. Considerando todas as formas de ingresso na universidade, os cursos terão, respectivamente, 40 e 60 vagas.

A criação das graduações acompanha a expansão da universidade em áreas ligadas à tecnologia e às relações internacionais.

Comvest poderá convocar mais candidatos na primeira chamada

Outra novidade do processo seletivo está na primeira convocação. A Comvest poderá chamar um número de candidatos superior ao total de vagas disponíveis, numa estratégia para agilizar o preenchimento das turmas.

A medida considera que parte dos aprovados acaba escolhendo outras universidades e não efetiva a matrícula.

Isso, porém, não significa aumento no número de vagas. Caso o número de candidatos que fizerem a pré-matrícula ultrapasse o limite disponível, serão efetivadas as matrículas dos candidatos mais bem classificados, respeitando a quantidade de vagas prevista no edital. Os demais permanecem na lista de classificados e podem ser chamados posteriormente. Ao todo, estão previstas sete chamadas.

Candidatos de Música terão etapa antecipada

Quem pretende disputar uma vaga em Música precisa ficar atento a uma etapa que acontece antes da primeira fase. As provas de habilidades específicas serão realizadas por meio do envio de vídeos pela internet, entre 14 e 30 de setembro.

Para os cursos de Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, as provas de habilidades específicas ocorrerão posteriormente, entre 2 e 4 de dezembro.

Confira as principais datas

Inscrições: até 08 de setembro, às 17h

Pagamento da taxa: até 08 de setembro

Taxa: R$ 230

Habilidades específicas de Música: 14 a 30 de setembro

1ª fase: 18 de outubro

2ª fase: 29 e 30 de novembro

Habilidades específicas de Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança: 02 a 04 de dezembro

1ª chamada: 25 de janeiro de 2027

Matrícula da 1ª chamada: 26 e 27 de janeiro

2ª chamada: 01 de fevereiro

3ª chamada: 11 de fevereiro

A universidade informa que as demais datas e todas as regras do processo seletivo estão disponíveis no Manual do Ingresso e no edital da Comvest.

Para quem ainda não fez a inscrição, a prorrogação representa uma nova oportunidade de participar da seleção. O cadastro, no entanto, precisa ser concluído até as 17h do dia 08 de setembro, e o pagamento da taxa também deve ser feito dentro desse prazo.