Reprodução Placa de trânsito com círculo vermelho: veja o significado

Uma placa de trânsito redonda, com borda vermelha e fundo branco, mas sem nenhum desenho ou número no centro, pode causar dúvida entre motoristas acostumados à sinalização brasileira. O modelo existe oficialmente em outros países e tem um significado específico na Espanha, indicando que a circulação de veículos é proibida naquele trecho.

A sinalização é conhecida como R-100 e faz parte do sistema de placas de trânsito espanhol. O modelo chama atenção justamente por não apresentar um pictograma no centro, como ocorre com diversas placas utilizadas no Brasil.

O que significa a placa redonda com fundo branco

Na Espanha, a R-100 indica circulação proibida. Ao encontrar essa sinalização, o motorista não deve seguir pelo trecho, já que a regra vale para veículos em geral e nos dois sentidos.

O modelo faz parte das placas de proibição de entrada e tem uma abrangência maior do que sinais destinados a categorias específicas de veículos.

Existem, por exemplo, placas que restringem a circulação de motocicletas, caminhões ou outros tipos de veículos. A R-100, por sua vez, estabelece uma proibição geral de circulação.

Por que a placa não tem desenho no centro?

A ausência de um símbolo é justamente o que costuma provocar confusão.

Motoristas brasileiros estão mais acostumados a encontrar placas de regulamentação com informações visuais no centro, como desenhos de veículos, números ou outros símbolos. Por isso, uma placa formada apenas pelo círculo vermelho e pelo fundo branco pode dar a impressão de que está faltando alguma informação.

Entretanto, no sistema espanhol o modelo vazio possui significado próprio e não indica que a sinalização esteja incompleta.

Placa de trânsito não existe no Brasil

Esse modelo específico não faz parte da sinalização oficial brasileira.

No Brasil, as placas de regulamentação seguem o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, elaborado no âmbito do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

De maneira geral, essas placas têm formato circular e utilizam as cores branca, vermelha e preta. Entretanto, o catálogo brasileiro não possui uma placa equivalente à R-100 espanhola, com o círculo vermelho e o centro totalmente vazio.

Qual placa é usada no Brasil para proibir veículos?

No Brasil, uma das placas utilizadas para estabelecer esse tipo de restrição é a R-10.

Ela também tem formato circular, fundo branco e borda vermelha, mas possui no centro o desenho preto de um automóvel acompanhado da faixa diagonal de proibição.

Reprodução Placa de proibição de veículos no Brasil





A R-10 informa a proibição do trânsito de veículos automotores a partir do ponto em que está instalada. A restrição pode ser aplicada a determinada área, via, pista ou faixa, conforme as regras de sinalização.

R-100 e R-10 são diferentes

Apesar da aparência semelhante, as duas placas não devem ser confundidas.

Na Espanha, a R-100 determina que os veículos não podem circular pelo trecho sinalizado. Já no Brasil, a R-10 possui outro desenho e estabelece especificamente a proibição do trânsito de veículos automotores.

Até mesmo os códigos utilizados são diferentes.

Por isso, uma imagem da R-100 espanhola compartilhada nas redes sociais não significa que uma nova placa tenha sido adotada no Brasil.

O que fazer ao encontrar uma placa desconhecida

A diferença entre os sistemas de sinalização é especialmente importante para quem dirige em outros países. Embora vários sinais de trânsito tenham características semelhantes ao redor do mundo, os códigos, desenhos e significados podem mudar.

Quem estiver viajando de carro deve conhecer as regras de trânsito do país de destino e respeitar a sinalização válida naquele território.





No caso da R-100, se ela estiver instalada em um país que adota esse modelo com o significado utilizado na Espanha, o motorista deve entender que a circulação de veículos está proibida naquele trecho.

Já no Brasil, a referência deve ser o conjunto de placas previsto no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.