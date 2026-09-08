Tomaz Silva/Agência Brasil Frente fria segue na cidade do Rio de Janeiro

Os cariocas terão nesta terça-feira (8) mais um dia marcado por chuva e temperaturas baixas. Segundo o sistema meteorológico da prefeitura, o Alerta Rio, o tempo na cidade do Rio de Janeiro permanece influenciado pela atuação de ventos úmidos que vem do oceano.

A previsão é que o céu varie entre encoberto a nublado e com chuva que já cai na cidade desde as primeiras horas desta terça e deve permanecer durante a manhã e o início da tarde.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h), mas devem chegar a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) ao longo do dia.

Já as temperaturas, estarão um pouco maiores que da última segunda-feira (7), mas ainda estarão baixas com uma mínima prevista de 14°C e máxima de 25°C.

Próximos dias

Ao longo de toda a semana, entre quarta (9) e sexta-feira (11), a atuação de áreas de instabilidade seguirão influenciando o tempo na cidade do Rio, mantendo o céu nublado a parcialmente nublado e com previsão de pancadas de chuva, especialmente entre os períodos da tarde e da noite.

Nesses dias, os ventos estarão predominantemente moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

No final de semana, às coisas também não devem mudar muito para os cariocas. No sábado (12), áreas de instabilidade associadas à formação e rápido deslocamento de uma frente fria em alto mar influenciarão o tempo.

Assim, o céu seguirá nublado a encoberto com previsão de pancadas de chuva, com maior foco entre as madrugadas e manhãs, passando a chuva fraca ocasionalmente moderada a partir da tarde.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (de 52km/h a 76km/h).





Novo ciclone atinge Brasil ainda esta semana; veja áreas em risco



Reprodução/Noaa Frio no Centro-Sul é causado por corredor polar





Um novo ciclone extratropical deve atingir o Brasil ainda esta semana. O fenômeno traz tempestades, rajadas de ventos e granizo, além de baixas temperaturas. Este é o segundo ciclone do mês de setembro e a previsão indica até 200 mm de acumulados.

De acordo com os especialistas da ND Mais, o sistema deve se formar ao Sul do país e provocar uma chuva volumosa nos três estados.

O ciclone extratropical já coloca o oeste de Santa Catarina e o centro-oeste do Paraná em alerta para chuva intensa, a partir desta quarta-feira (9).

Nessas áreas, os acumulados podem chegar a 200 mm em 48 horas, elevando o risco de alagamentos e deslizamentos de terra, além de outros transtornos.

Ainda de acordo com a previsão, um cavado meteorológico favorece a formação de temporais em outras partes de Santa Catarina e do Paraná. Sendo assim, há também o risco de chuva intensa, granizo e rajadas de vento.

Uma outra formação, de um sistema de baixa pressão entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também pode provocar um temporal nos três estados, conforme informaram os meteorologistas. Porém, nessas outras áreas, os volumes dos acumulados devem ficar entre 50 e 70 mm.