Antoninho Perri - Unicamp Vestibular Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta segunda-feira (03) as inscrições para o Vestibular 2027. Os candidatos têm até 31 de agosto para realizar o cadastro pela internet.

Ao todo, o processo seletivo oferece 2.523 vagas em 70 cursos de graduação. Entre as novidades estão a criação de duas graduações, a ampliação das cidades onde as provas serão aplicadas e uma mudança na primeira chamada de aprovados.

A primeira fase está marcada para 18 de outubro, enquanto a segunda será realizada nos dias 29 e 30 de novembro.





Dois novos cursos entram na lista

O Vestibular 2027 terá duas novas opções para os candidatos: Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Relações Internacionais.

O curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados será oferecido em conjunto pela Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e pela Faculdade de Tecnologia (FT), em período integral, com 40 vagas.

Já Relações Internacionais será oferecido pela FCA, também em período integral, com 60 vagas.

A criação da nova graduação provocou uma mudança na oferta de Administração no período noturno. O curso passa de 180 para 60 vagas. Segundo a universidade, a redução é compensada pelas 60 vagas abertas em Relações Internacionais.

Outra alteração é a saída do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental do vestibular. A graduação deixa de ser oferecida para novos candidatos a partir de 2027, mas os estudantes que já estão matriculados poderão concluir normalmente a formação.

Primeira chamada terá mais candidatos

Uma das principais mudanças está na convocação dos aprovados.

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) poderá convocar, já na primeira chamada, mais candidatos do que o número de vagas disponíveis. A estratégia, chamada pela universidade de “overbooking”, considera o histórico de candidatos que acabam não realizando a matrícula.

Segundo a Comvest, cerca de 40% dos convocados na primeira chamada não efetivam a matrícula, principalmente porque optam por outras instituições.

A mudança não significa, porém, que a Unicamp vai aumentar o número de estudantes em cada curso.

Se a quantidade de candidatos que fizerem a pré-matrícula ultrapassar o total de vagas, serão considerados os estudantes mais bem classificados, respeitando o limite previsto no edital.

Por exemplo: se um curso tiver 50 vagas e 51 candidatos fizerem a pré-matrícula, somente os 50 mais bem classificados serão admitidos.

Quem ficar fora desse limite continua na lista de classificados e poderá ser convocado novamente caso apareçam vagas nas chamadas seguintes.

Provas chegam a mais cidades

O Vestibular 2027 também terá novos locais de aplicação. As provas serão realizadas em 33 municípios do estado de São Paulo, além de outras capitais brasileiras.

Entre as novidades estão Vinhedo e Paulínia, que passam a receber a aplicação do vestibular.

Na cidade de São Paulo, outra mudança permite que o candidato escolha a região onde pretende fazer a prova, como as zonas Leste ou Sul.

As cidades paulistas que terão aplicação são:

Americana

Araçatuba

Barueri

Bauru

Botucatu

Bragança Paulista

Campinas

Franca

Guarulhos

Indaiatuba

Jundiaí

Limeira

Lorena

Marília

Mogi das Cruzes

Mogi Guaçu

Osasco

Paulínia

Piracicaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São Carlos

São João da Boa Vista

São José do Rio Preto

São José dos Campos

Sorocaba

Sumaré

Valinhos

Vinhedo

Fora de São Paulo, as provas também serão aplicadas em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA).

Veja o calendário do Vestibular 2027

Os candidatos precisam ficar atentos às principais datas do processo seletivo:

03 a 31 de agosto: inscrições;

Setembro: prova de Habilidades Específicas para Música;

18 de outubro: primeira fase;

29 e 30 de novembro: segunda fase;

02 a 04 de dezembro: provas de Habilidades Específicas de Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança;

25 de janeiro de 2027: divulgação da primeira chamada;

26 e 27 de janeiro de 2027: matrícula da primeira chamada.



Quem conseguiu isenção também precisa se inscrever

A Comvest concedeu isenção da taxa de inscrição em quatro modalidades. O benefício contemplou estudantes de baixa renda que cursaram o ensino médio em escolas públicas, funcionários da Unicamp e da Funcamp, candidatos a cursos noturnos de licenciatura ou tecnologia e estudantes bolsistas de escolas particulares.

Um ponto importante é que a concessão da isenção não significa inscrição automática no vestibular.

Mesmo quem teve o benefício aprovado precisa realizar a inscrição entre 3 e 31 de agosto.

Como funciona a prova

O Vestibular da Unicamp é dividido em duas fases obrigatórias.

Na primeira etapa, os candidatos respondem a 72 questões objetivas, com conteúdos do ensino médio e perguntas interdisciplinares. A prova começa às 9h, e o participante tem entre duas e cinco horas para concluí-la.

A segunda fase é formada por questões dissertativas. Parte da prova é comum a todos os candidatos e outra varia de acordo com a área do curso escolhido como primeira opção.

Para quem disputa vagas em Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música, também são exigidas provas de Habilidades Específicas.

Inscrições ficam abertas até 31 de agosto

Os interessados em participar do Vestibular Unicamp 2027 devem fazer a inscrição pela internet até 31 de agosto.

A universidade recomenda que os candidatos consultem o Manual do Candidato, que reúne as regras, critérios, conteúdos e demais orientações do processo seletivo.

O calendário foi definido em conjunto com responsáveis pelos vestibulares das principais universidades paulistas que realizam processos seletivos próprios. A ideia é evitar conflitos entre as datas e permitir que os candidatos participem de mais de uma seleção.