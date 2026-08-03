A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta segunda-feira (03) as inscrições para o Vestibular 2027. Os candidatos têm até 31 de agosto para realizar o cadastro pela internet.
Ao todo, o processo seletivo oferece 2.523 vagas em 70 cursos de graduação. Entre as novidades estão a criação de duas graduações, a ampliação das cidades onde as provas serão aplicadas e uma mudança na primeira chamada de aprovados.
A primeira fase está marcada para 18 de outubro, enquanto a segunda será realizada nos dias 29 e 30 de novembro.
Dois novos cursos entram na lista
O Vestibular 2027 terá duas novas opções para os candidatos: Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Relações Internacionais.
O curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados será oferecido em conjunto pela Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e pela Faculdade de Tecnologia (FT), em período integral, com 40 vagas.
Já Relações Internacionais será oferecido pela FCA, também em período integral, com 60 vagas.
A criação da nova graduação provocou uma mudança na oferta de Administração no período noturno. O curso passa de 180 para 60 vagas. Segundo a universidade, a redução é compensada pelas 60 vagas abertas em Relações Internacionais.
Outra alteração é a saída do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental do vestibular. A graduação deixa de ser oferecida para novos candidatos a partir de 2027, mas os estudantes que já estão matriculados poderão concluir normalmente a formação.
Primeira chamada terá mais candidatos
Uma das principais mudanças está na convocação dos aprovados.
A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) poderá convocar, já na primeira chamada, mais candidatos do que o número de vagas disponíveis. A estratégia, chamada pela universidade de “overbooking”, considera o histórico de candidatos que acabam não realizando a matrícula.
Segundo a Comvest, cerca de 40% dos convocados na primeira chamada não efetivam a matrícula, principalmente porque optam por outras instituições.
A mudança não significa, porém, que a Unicamp vai aumentar o número de estudantes em cada curso.
Se a quantidade de candidatos que fizerem a pré-matrícula ultrapassar o total de vagas, serão considerados os estudantes mais bem classificados, respeitando o limite previsto no edital.
Por exemplo: se um curso tiver 50 vagas e 51 candidatos fizerem a pré-matrícula, somente os 50 mais bem classificados serão admitidos.
Quem ficar fora desse limite continua na lista de classificados e poderá ser convocado novamente caso apareçam vagas nas chamadas seguintes.
Provas chegam a mais cidades
O Vestibular 2027 também terá novos locais de aplicação. As provas serão realizadas em 33 municípios do estado de São Paulo, além de outras capitais brasileiras.
Entre as novidades estão Vinhedo e Paulínia, que passam a receber a aplicação do vestibular.
Na cidade de São Paulo, outra mudança permite que o candidato escolha a região onde pretende fazer a prova, como as zonas Leste ou Sul.
As cidades paulistas que terão aplicação são:
- Americana
- Araçatuba
- Barueri
- Bauru
- Botucatu
- Bragança Paulista
- Campinas
- Franca
- Guarulhos
- Indaiatuba
- Jundiaí
- Limeira
- Lorena
- Marília
- Mogi das Cruzes
- Mogi Guaçu
- Osasco
- Paulínia
- Piracicaba
- Presidente Prudente
- Ribeirão Preto
- Santo André
- Santos
- São Bernardo do Campo
- São Carlos
- São João da Boa Vista
- São José do Rio Preto
- São José dos Campos
- Sorocaba
- Sumaré
- Valinhos
- Vinhedo
Fora de São Paulo, as provas também serão aplicadas em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA).
Veja o calendário do Vestibular 2027
Os candidatos precisam ficar atentos às principais datas do processo seletivo:
03 a 31 de agosto: inscrições;
Setembro: prova de Habilidades Específicas para Música;
18 de outubro: primeira fase;
29 e 30 de novembro: segunda fase;
02 a 04 de dezembro: provas de Habilidades Específicas de Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança;
25 de janeiro de 2027: divulgação da primeira chamada;
26 e 27 de janeiro de 2027: matrícula da primeira chamada.
Quem conseguiu isenção também precisa se inscrever
A Comvest concedeu isenção da taxa de inscrição em quatro modalidades. O benefício contemplou estudantes de baixa renda que cursaram o ensino médio em escolas públicas, funcionários da Unicamp e da Funcamp, candidatos a cursos noturnos de licenciatura ou tecnologia e estudantes bolsistas de escolas particulares.
Um ponto importante é que a concessão da isenção não significa inscrição automática no vestibular.
Mesmo quem teve o benefício aprovado precisa realizar a inscrição entre 3 e 31 de agosto.
Como funciona a prova
O Vestibular da Unicamp é dividido em duas fases obrigatórias.
Na primeira etapa, os candidatos respondem a 72 questões objetivas, com conteúdos do ensino médio e perguntas interdisciplinares. A prova começa às 9h, e o participante tem entre duas e cinco horas para concluí-la.
A segunda fase é formada por questões dissertativas. Parte da prova é comum a todos os candidatos e outra varia de acordo com a área do curso escolhido como primeira opção.
Para quem disputa vagas em Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música, também são exigidas provas de Habilidades Específicas.
Inscrições ficam abertas até 31 de agosto
Os interessados em participar do Vestibular Unicamp 2027 devem fazer a inscrição pela internet até 31 de agosto.
A universidade recomenda que os candidatos consultem o Manual do Candidato, que reúne as regras, critérios, conteúdos e demais orientações do processo seletivo.
O calendário foi definido em conjunto com responsáveis pelos vestibulares das principais universidades paulistas que realizam processos seletivos próprios. A ideia é evitar conflitos entre as datas e permitir que os candidatos participem de mais de uma seleção.