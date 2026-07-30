Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens Vestibular

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quinta-feira (30) a lista dos estudantes contemplados com a isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2027. Ao todo, 7.915 candidatos receberam o benefício, que também será válido para a modalidade Enem-Unicamp 2027.

Neste ano, 8.810 pessoas solicitaram a gratuidade. Dessas, 895 tiveram o pedido negado, mas ainda poderão apresentar recurso dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).





Como consultar o resultado

A relação dos contemplados está disponível no site da Comvest. A partir desta quinta-feira, os candidatos aprovados na solicitação também começam a receber por e-mail o código de isento, documento necessário para efetivar a inscrição no vestibular.

A comissão reforça que a concessão da isenção não significa inscrição automática. Todos os beneficiados deverão acessar o sistema entre os dias 03 e 31 de agosto para concluir a participação no Vestibular Unicamp 2027. Já as inscrições para a modalidade Enem-Unicamp ocorrerão em outubro.

Quem recebeu a isenção

As gratuidades foram distribuídas em quatro modalidades.

A principal delas, destinada a estudantes de baixa renda que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, contemplou 6.188 candidatos. O benefício é voltado para famílias com renda bruta mensal de até um salário mínimo e meio por morador.

Outras 45 isenções foram concedidas a filhos de funcionários da Unicamp e da Funcamp. Já a modalidade destinada aos cursos noturnos de Licenciatura e Tecnologia beneficiou 749 estudantes.

Além disso, 933 bolsistas de escolas particulares, com bolsas integrais ou parciais, também tiveram o pedido aprovado.

Quem não conseguiu pode recorrer

Os candidatos que tiveram a solicitação indeferida poderão apresentar recurso entre 31 de julho e 03 de agosto, até as 17h (horário de Brasília), por meio de formulário eletrônico disponível no portal da Comvest.

O resultado dos recursos será divulgado em 07 de agosto.





Confira o calendário do Vestibular Unicamp 2027

Inscrições: de 03 a 31 de agosto de 2026;

Prova de habilidades específicas (Música): setembro;

Primeira fase: 18 de outubro;

Segunda fase: 29 e 30 de novembro;

Habilidades específicas (Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança): de 02 a 04 de dezembro;

Primeira chamada: 25 de janeiro de 2027;

Matrícula da primeira chamada: 26 e 27 de janeiro de 2027.