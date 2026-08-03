Corpo de Bombeiros de Goiás Destroços do ultraleve que caiu no Lago Corumbá, em Caldas Novas

Atualizado: 11:55

Um ultraleve anfíbio caiu no Lago Corumbá, em Caldas Novas, na manhã desta segunda-feira (3). Dois homens, um de 32 e um de 25 anos, que estavam na aeronave foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros sem ferimentos aparentes.

Corpo de Bombeiros de Goiás Bombeiros resgatam passageiros de ultraleve que caiu no lago Corumbá, em Caldas Novas

Segundo o 2º tenente Fábio Carneiro Mesquita, uma das vítimas apresentava sinais de hipotermia. Os dois ocupantes foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica.

Aeronave afundou no lago



“Foi um ultraleve anfíbio. Ele caiu com duas vítimas no lago. Conseguimos resgatar os dois sem ferimentos aparentes. Um apresentava sinais de hipotermia e eles foram levados à UPA de Caldas Novas”, informou o militar.

Após o resgate dos ocupantes, o ultraleve afundou. Uma equipe de mergulhadores foi mobilizada para localizar a aeronave e auxiliar na retirada.

O Corpo de Bombeiros informou que o equipamento foi localizado e levado até a rampa do Náutico.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram a queda nem sobre o estado de saúde atualizado dos dois ocupantes.



