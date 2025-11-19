Reprodução/freepik Enem 2025 teve 3 questões anuladas.

Após o anúncio de que três questões do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foram anuladas, estudantes de todo o país se pergutam se terão suas notas prejudicadas.

O Portal iG conversou com o diretor geral do Anglo Vestibulares, Viktor Lemos, que esclareceu o assunto e explicou como funciona o sistema de notas do Enem.

De acordo com Viktor, é importante entendermos o que significa a contagem dos pontos pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) - um dos métodos mais modernos de avaliação em larga escala -, utilizada para medir o nível de conhecimento dos candidatos nas diferentes disciplinas que compõem o Enem.

"É como se nós fôssemos medir a capacidade do aluno de pular barreiras ou dar saltos em altura. Nós observaríamos ele conseguir pular uma pequena barreira, na sequência uma barreira um pouco mais alta e, assim, sucessivamente", explicou Viktor.

O método de correção TRI não considera apenas a quantidade de acertos que um candidato tem na prova, mas também a coerência delas.

O Inep define a TRI como "um conjunto de modelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características (parâmetros) dos itens."

"O aluno está sendo avaliado na sua capacidade de acertar itens menos complexos, de complexidade média e itens de maior complexidade. Isso desdobra na nota da TRI", explicou Viktor.





A TRI considera a particularidade de cada questão da prova, sendo assim, mesmo que duas pessoas tenham a mesma quantidade de erros e acertos, podem ter notas diferentes, pois o resultado final depende de quais questões foram acertadas ou erradas.

O peso de cada item no cálculo total leva em conta três variáveis, chamadas de parâmetros:

parâmetro de discriminação: poder que cada questão possui de diferenciar participantes que dominam a habilidade avaliada daqueles que não dominam;

poder que cada questão possui de diferenciar participantes que dominam a habilidade avaliada daqueles que não dominam; parâmetro de dificuldade: questões mais difíceis têm maior valor em comparação com as fáceis;

questões mais difíceis têm maior valor em comparação com as fáceis; parâmetro de acerto casual: probabilidade de o candidato acertar a questão "chutando", sem necessariamente dominar o tema.

Viktor explicou que, devido ao método TRI, as três questões anuladas não devem prejudicar as notas ou favorecer candidatos.

"A anulação de três questões, dentro de um conjunto de 180, não vai mudar as notas dos candidatos. Não vai favorecer um grupo ou prejudicar um outro grupo. Nada disso vai acontecer porque as outras questões que compõem a prova vão se prestar a manter a capacidade de avaliação do aluno e na proficiência dele nas diferentes dificuldades de habilidades que compõem a prova."

O diretor explicou que a anulação das questões acaba sendo ruim para os alunos, levando em consideração que este é um momento em que os nervos dos estudantes estão à flor da pele. Apesar disso, o método TRI garante que as notas sejam calculadas sem prejuízo aos participantes.