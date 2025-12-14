Joildo Santos Tema da redação da Fuvest 2026 é o perdão

A segunda fase do Vestibular 2026 da Fuvest é aplicada neste domingo (14) e na segunda-feira (15).

Ao todo, 30.787 candidatos aprovados na primeira fase estavam aptos a executar as provas em 680 salas de 36 escolas.

A aplicação da prova começou às 13h. Os vestibulandos têm até 4 horas para responder às questões.

No primeiro dia da 2ª fase, os candidatos respondem 10 questões de interpretação de texto, gramática e literatura. O segundo dia terá 12 questões de duas a quatro disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

The post Tema da redação da Fuvest 2026 é o perdão; professores de cursinho comentam prova first appeared on Espaço do Povo.