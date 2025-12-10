Vestibular 2026 – FUVEST realiza domingo e segunda.
Reproduão/Antônio Cruz/Agência Brasil
Vestibular 2026 – FUVEST realiza domingo e segunda.

As provas da 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026 serão aplicadas no próximo domingo (14) e na próxima segunda-feira (15). Os exames ocorrerão em 36 escolas de 22 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, no interior e do litoral, incluindo a capital paulista.

Os 30.787 candidatos aprovados na primeira fase concorrem a 8.147 vagas em cursos de graduação ofertados pela Universidade de São Paulo (USP).

Leia mais notícias sobre o processo seletivo:  Fuvest 2026: o que você precisa saber sobre a redação

A que horas começa a 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026?

A abertura dos portões dos locais de prova acontecerá às 12h, com fechamento e início da aplicação da prova às 13h.

Os candidatos terão até 4 horas para responder às questões.

Como serão as provas?

No primeiro dia, o exame contará com 10 questões discursivas de Português, incluindo interpretação de textos, gramática e literatura (baseada na lista obrigatória de obras), além da redação.

Neste ano, o candidato poderá escolher entre duas propostas de redação: uma dissertativa-argumentativa ou uma de outro gênero, que será apresentado no momento da prova. O vestibulando deve marcar qual foi a proposta escolhida na folha de redação.

No segundo dia, a prova será composta por 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas de carreira escolhida, escolhida (por exemplo: matemática + física + química para cursos de exatas; biologia + química para biológicas; história + geografia para humanas).

O candidato zerar a redação ou errar todas as questões de qualquer um dos dias será eliminado.


O que levar para o Vestibular Fuvest 2026

Itens obrigatórios:

  • documento de Identificação, digital ou físico;
  • caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente.

Itens opcionais:

  • garrafa de água;
  • alimentos leves;
  • lápis ou lapiseira;
  • itens médicos autorizados com antecedência;
  • borracha;
  • apontador;
  • régua transparente.

Itens vetados:

  • relógio individual de qualquer tipo;
  • equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico), etc;
  • material impresso ou para anotações;
  • caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica ou de outras cores;
  • corretivo de qualquer material ou espécie;
  • caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada;
  • gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;
  • protetor auricular, fone de ouvido ou similares;
  • quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Calendário do Vestibular Fuvest 2026

  • Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025
    Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205
    Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
    Primeira chamada: 23/01/2026

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2025-12-10/fuvest-2026--provas-da-2-fase-serao-aplicadas-domingo-e-segunda.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes