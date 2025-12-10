As provas da 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026 serão aplicadas no próximo domingo (14) e na próxima segunda-feira (15). Os exames ocorrerão em 36 escolas de 22 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, no interior e do litoral, incluindo a capital paulista.
Os 30.787 candidatos aprovados na primeira fase concorrem a 8.147 vagas em cursos de graduação ofertados pela Universidade de São Paulo (USP).
Leia mais notícias sobre o processo seletivo: Fuvest 2026: o que você precisa saber sobre a redação
A que horas começa a 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026?
A abertura dos portões dos locais de prova acontecerá às 12h, com fechamento e início da aplicação da prova às 13h.
Os candidatos terão até 4 horas para responder às questões.
Como serão as provas?
No primeiro dia, o exame contará com 10 questões discursivas de Português, incluindo interpretação de textos, gramática e literatura (baseada na lista obrigatória de obras), além da redação.
Neste ano, o candidato poderá escolher entre duas propostas de redação: uma dissertativa-argumentativa ou uma de outro gênero, que será apresentado no momento da prova. O vestibulando deve marcar qual foi a proposta escolhida na folha de redação.
No segundo dia, a prova será composta por 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas de carreira escolhida, escolhida (por exemplo: matemática + física + química para cursos de exatas; biologia + química para biológicas; história + geografia para humanas).
O candidato zerar a redação ou errar todas as questões de qualquer um dos dias será eliminado.
O que levar para o Vestibular Fuvest 2026
Itens obrigatórios:
- documento de Identificação, digital ou físico;
- caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente.
Itens opcionais:
- garrafa de água;
- alimentos leves;
- lápis ou lapiseira;
- itens médicos autorizados com antecedência;
- borracha;
- apontador;
- régua transparente.
Itens vetados:
- relógio individual de qualquer tipo;
- equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico), etc;
- material impresso ou para anotações;
- caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica ou de outras cores;
- corretivo de qualquer material ou espécie;
- caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada;
- gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;
- protetor auricular, fone de ouvido ou similares;
- quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.
Calendário do Vestibular Fuvest 2026
- Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025
Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205
Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
Primeira chamada: 23/01/2026