Reproduão/Antônio Cruz/Agência Brasil Vestibular 2026 – FUVEST realiza domingo e segunda.

As provas da 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026 serão aplicadas no próximo domingo (14) e na próxima segunda-feira (15). Os exames ocorrerão em 36 escolas de 22 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, no interior e do litoral, incluindo a capital paulista.

Os 30.787 candidatos aprovados na primeira fase concorrem a 8.147 vagas em cursos de graduação ofertados pela Universidade de São Paulo (USP).

Leia mais notícias sobre o processo seletivo: Fuvest 2026: o que você precisa saber sobre a redação

A que horas começa a 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026?

A abertura dos portões dos locais de prova acontecerá às 12h, com fechamento e início da aplicação da prova às 13h.

Os candidatos terão até 4 horas para responder às questões.

Como serão as provas?

No primeiro dia, o exame contará com 10 questões discursivas de Português, incluindo interpretação de textos, gramática e literatura (baseada na lista obrigatória de obras), além da redação.

Neste ano, o candidato poderá escolher entre duas propostas de redação: uma dissertativa-argumentativa ou uma de outro gênero, que será apresentado no momento da prova. O vestibulando deve marcar qual foi a proposta escolhida na folha de redação.

No segundo dia, a prova será composta por 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas de carreira escolhida, escolhida (por exemplo: matemática + física + química para cursos de exatas; biologia + química para biológicas; história + geografia para humanas).



O candidato zerar a redação ou errar todas as questões de qualquer um dos dias será eliminado.





O que levar para o Vestibular Fuvest 2026

Itens obrigatórios:

documento de Identificação, digital ou físico;

caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente.

Itens opcionais:

garrafa de água;

alimentos leves;

lápis ou lapiseira;

itens médicos autorizados com antecedência;

borracha;

apontador;

régua transparente.

Itens vetados:

relógio individual de qualquer tipo;

equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico), etc;

material impresso ou para anotações;

caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica ou de outras cores;

corretivo de qualquer material ou espécie;

caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada;

gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;

protetor auricular, fone de ouvido ou similares;

quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Calendário do Vestibular Fuvest 2026