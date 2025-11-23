A prova da 1ª fase do Vestibular da Fuvest 2026 será aplicada neste domingo (23). O processo seletivo é a porta de entrada para o ingresso na Universidade de São Paulo (USP). Para evitar contratempos e atrasos, é importante que os candidatos estejam por dentro dos horários e locais onde o exame será aplicado. Confira!
Horários da Fuvest 2026
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h
- Início da prova: 13h
- Saída liberada a partir das: 16h
A prova tem duração de 5 horas, com final previsto às 18h. O gabarito será divulgado às 19h.
Locais de prova da Fuvest 2026
O exame será realizado em 32 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. Ao todo, 88 locais receberão os candidatos.
Para consultar o seu local de prova, o vestibulando deve acessar a área do candidato no site da Fuvest.
Dica da Fuvest: a Fuvest recomenda que o vestibulando conheça com antecedência o trajeto até o seu local de prova. A sugestão é fazer isso no domingo anterior para calcular a distância e o acesso pelo meio de transporte escolhido.
Conhecer o trajeto é importante para evitar atrasos e estresse na hora da chegada. Vale lembrar que: após o fechamento dos portões, ninguém mais entra!
O que levar na prova
É obrigatório:
- documento de identificação com foto (físico ou digital);
- caneta de corpo transparente azul ou preta.
É opcional:
- garrafa de água;
- alimentos leves;
- lápis;
- lapiseira;
- borracha;
- apontador;
- régua transparente.
É proibido:
- uso de relógios;
- manusear aparelhos celulares ou qualquer equipamento do tipo nas áreas do prédio onde a prova está sendo aplicada.
Mudanças no Vestibular Fuvest 2026
Os vestibulandos devem ficar atentos às mudanças implementadas no processo seletivo deste ano:
- as provas serão compostas de questões que conectam conhecimento de diferentes áreas;
- a lista de leituras obrigatórias é composta apenas por mulheres autoras de língua portuguesa;
- o candidato tem a opção de escolher entre duas propostas de redação: a primeira, sendo sempre de natureza dissertativa-argumentativa, e a segunda, de natureza narrativa.
Confira o calendário completo
- Primeira Fase: 23/11/2025
- Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
- Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
- Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
- Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
- Primeira chamada: 23/01/2026