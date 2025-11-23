1ª fase do vestibular da USP ocorrerá neste domingo (23).
Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil
1ª fase do vestibular da USP ocorrerá neste domingo (23).

A prova da 1ª fase do Vestibular da Fuvest 2026 será aplicada neste domingo (23). O processo seletivo é a porta de entrada para o ingresso na Universidade de São Paulo (USP). Para evitar contratempos e atrasos, é importante que os candidatos estejam por dentro dos horários e locais onde o exame será aplicado. Confira!

Leia mais notícias sobre a Fuvest:  Vestibular: quais são as mudanças na prova da Fuvest 2026?

Horários da Fuvest 2026

  • Abertura dos portões: 12h
  • Fechamento dos portões: 13h
  • Início da prova: 13h
  • Saída liberada a partir das: 16h

A prova tem duração de 5 horas, com final previsto às 18h. O gabarito será divulgado às 19h.

Locais de prova da Fuvest 2026

O exame será realizado em 32 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. Ao todo, 88 locais receberão os candidatos.

Para consultar o seu local de prova, o vestibulando deve acessar a área do candidato no site da Fuvest.

Dica da Fuvest: a Fuvest recomenda que o vestibulando conheça com antecedência o trajeto até o seu local de prova.  A sugestão é fazer isso no domingo anterior para calcular a distância e o acesso pelo meio de transporte escolhido.

Conhecer o trajeto é importante para evitar atrasos e estresse na hora da chegada. Vale lembrar que: após o fechamento dos portões, ninguém mais entra!

O que levar na prova

É obrigatório:

  • documento de identificação com foto (físico ou digital);
  • caneta de corpo transparente azul ou preta.

É opcional:

  • garrafa de água;
  • alimentos leves;
  • lápis;
  • lapiseira;
  • borracha;
  • apontador;
  • régua transparente.

É proibido:

  • uso de relógios;
  • manusear aparelhos celulares ou qualquer equipamento do tipo nas áreas do prédio onde a prova está sendo aplicada.


Mudanças no Vestibular Fuvest 2026

Os vestibulandos devem ficar atentos às mudanças implementadas no processo seletivo deste ano:

  • as provas serão compostas de questões que conectam conhecimento de diferentes áreas;
  • a lista de leituras obrigatórias é composta apenas por mulheres autoras de língua portuguesa;
  • o candidato tem a opção de escolher entre duas propostas de redação: a primeira, sendo sempre de natureza dissertativa-argumentativa, e a segunda, de natureza narrativa.

Confira o calendário completo

  • Primeira Fase: 23/11/2025
  • Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
  • Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
  • Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
  • Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
  • Primeira chamada: 23/01/2026
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2025-11-23/fuvest-2026--confira-a-que-horas-a-prova-comeca.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes