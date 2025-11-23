Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil 1ª fase do vestibular da USP ocorrerá neste domingo (23).

A prova da 1ª fase do Vestibular da Fuvest 2026 será aplicada neste domingo (23). O processo seletivo é a porta de entrada para o ingresso na Universidade de São Paulo (USP). Para evitar contratempos e atrasos, é importante que os candidatos estejam por dentro dos horários e locais onde o exame será aplicado. Confira!

Horários da Fuvest 2026

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h

Saída liberada a partir das: 16h

A prova tem duração de 5 horas, com final previsto às 18h. O gabarito será divulgado às 19h.

Locais de prova da Fuvest 2026

O exame será realizado em 32 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. Ao todo, 88 locais receberão os candidatos.

Para consultar o seu local de prova, o vestibulando deve acessar a área do candidato no site da Fuvest.

Dica da Fuvest: a Fuvest recomenda que o vestibulando conheça com antecedência o trajeto até o seu local de prova. A sugestão é fazer isso no domingo anterior para calcular a distância e o acesso pelo meio de transporte escolhido.

Conhecer o trajeto é importante para evitar atrasos e estresse na hora da chegada. Vale lembrar que: após o fechamento dos portões, ninguém mais entra!

O que levar na prova

É obrigatório:

documento de identificação com foto (físico ou digital);

caneta de corpo transparente azul ou preta.

É opcional:

garrafa de água;

alimentos leves;

lápis;

lapiseira;

borracha;

apontador;

régua transparente.

É proibido:

uso de relógios;

manusear aparelhos celulares ou qualquer equipamento do tipo nas áreas do prédio onde a prova está sendo aplicada.





Mudanças no Vestibular Fuvest 2026

Os vestibulandos devem ficar atentos às mudanças implementadas no processo seletivo deste ano:

as provas serão compostas de questões que conectam conhecimento de diferentes áreas;

a lista de leituras obrigatórias é composta apenas por mulheres autoras de língua portuguesa;

o candidato tem a opção de escolher entre duas propostas de redação: a primeira, sendo sempre de natureza dissertativa-argumentativa, e a segunda, de natureza narrativa.

Confira o calendário completo