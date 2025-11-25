A Fuvest anulou uma questão de matemática da 1ª fase do Vestibular 2026, realizada no último domingo (23). A decisão foi tomada após análise da banca que elabora o vestibular, que concluiu que a questão número 3 no Caderno de Provas V1 não tinha uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas.
- Leia mais notícias sobre a Fuvest: confira os cadernos do primeiro dia de provas
O gabarito retificado será publicado amanhã no site da Fuvest e o valor da questão anulada será atribuído a todos os vestibulandos presentes.
Confira a questão anulada
Em uma eleição para um conselho composto por 5 membros, existem 7 candidatos inscritos e um total de 35 eleitores. São eleitos os 5 candidatos com mais votos, sendo o critério de desempate a idade, isto é, se houver uma só vaga para dois candidatos que empataram em número de votos, o candidato mais velho é eleito e o mais novo, não. Aleph, que é o mais novo dentre todos os candidatos, está analisando quantos votos precisa para garantir sua eleição.
Sabendo que cada eleitor tem direito a votar em somente um candidato e que, geralmente, nessas eleições, um ou dois dos eleitores não comparecem para votar, pode-se afirmar:
(A) Se um ou dois eleitores não comparecerem, Aleph será eleito se tiver pelo menos 5 votos.
(B) Aleph não será eleito com 5 votos, mesmo que um ou dois eleitores não compareçam.
(C) Caso dois eleitores não compareçam, Aleph precisará receber 5 votos para se eleger. Mas, se apenas um eleitor não comparecer, 5 votos não garantem sua eleição.
(D) Na hipótese de dois eleitores não comparecerem, Aleph precisa que um dos eleitos tenha recebido 6 ou mais votos para que ele consiga se eleger com apenas 4 votos.
(E) Na hipótese de apenas um dos eleitores não comparecer, Aleph precisa que dois dos eleitos tenham recebido 6 ou mais votos para que ele consiga se eleger com apenas 4 votos.
Confira o calendário completo da Fuvest 2026
- Primeira Fase: 23/11/2025
- Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
- Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
- Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
- Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
- Primeira chamada: 23/01/2026