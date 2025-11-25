Reprodução/freepik Fuvest anula questão de matemática da 1ª fase do vestibular.

A Fuvest anulou uma questão de matemática da 1ª fase do Vestibular 2026, realizada no último domingo (23). A decisão foi tomada após análise da banca que elabora o vestibular, que concluiu que a questão número 3 no Caderno de Provas V1 não tinha uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas.

Leia mais notícias sobre a Fuvest: confira os cadernos do primeiro dia de provas

O gabarito retificado será publicado amanhã no site da Fuvest e o valor da questão anulada será atribuído a todos os vestibulandos presentes.

Confira a questão anulada

Em uma eleição para um conselho composto por 5 membros, existem 7 candidatos inscritos e um total de 35 eleitores. São eleitos os 5 candidatos com mais votos, sendo o critério de desempate a idade, isto é, se houver uma só vaga para dois candidatos que empataram em número de votos, o candidato mais velho é eleito e o mais novo, não. Aleph, que é o mais novo dentre todos os candidatos, está analisando quantos votos precisa para garantir sua eleição.

Sabendo que cada eleitor tem direito a votar em somente um candidato e que, geralmente, nessas eleições, um ou dois dos eleitores não comparecem para votar, pode-se afirmar:

(A) Se um ou dois eleitores não comparecerem, Aleph será eleito se tiver pelo menos 5 votos.

(B) Aleph não será eleito com 5 votos, mesmo que um ou dois eleitores não compareçam.

(C) Caso dois eleitores não compareçam, Aleph precisará receber 5 votos para se eleger. Mas, se apenas um eleitor não comparecer, 5 votos não garantem sua eleição.

(D) Na hipótese de dois eleitores não comparecerem, Aleph precisa que um dos eleitos tenha recebido 6 ou mais votos para que ele consiga se eleger com apenas 4 votos.

(E) Na hipótese de apenas um dos eleitores não comparecer, Aleph precisa que dois dos eleitos tenham recebido 6 ou mais votos para que ele consiga se eleger com apenas 4 votos.





Confira o calendário completo da Fuvest 2026