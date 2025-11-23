A prova da 1ª fase do Vestibular da Fuvest foi aplicada neste domingo (23). Nessa fase do processo seletivo que possibilita o ingresso na Universidade de São Paulo (USP), os vestibulandos responderam 90 perguntas de múltipla escolha distribuídas entre diferentes disciplinas do Ensino Médio. Mas uma dúvida comum entre candidatos é: quando é a redação do Vestibular da Fuvest?
Na 1ª fase da Fuvest não tem redação. Essa etapa é composta por questões de múltipla escolha de Artes, Educação Física, Inglês, Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
Quando será aplicada a redação do Vestibular da Fuvest 2026?
A redação do Vestibular da Fuvest será aplicada no 1° dia da 2° fase, que ocorrerá no dia 14 de dezembro, junto com as questões discursivas de língua portuguesa.
Confira o calendário completo da Fuvest 2026
- Primeira Fase: 23/11/2025
- Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
- Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
- Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
- Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
- Primeira chamada: 23/01/2026