Reprodução/ Alexandre Campbell/IMPA 1ª fase do Vestibular da Fuvest ocorreu neste domingo (23).

A prova da 1ª fase do Vestibular da Fuvest foi aplicada neste domingo (23). Nessa fase do processo seletivo que possibilita o ingresso na Universidade de São Paulo (USP), os vestibulandos responderam 90 perguntas de múltipla escolha distribuídas entre diferentes disciplinas do Ensino Médio. Mas uma dúvida comum entre candidatos é: quando é a redação do Vestibular da Fuvest?

Na 1ª fase da Fuvest não tem redação. Essa etapa é composta por questões de múltipla escolha de Artes, Educação Física, Inglês, Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Quando será aplicada a redação do Vestibular da Fuvest 2026?

A redação do Vestibular da Fuvest será aplicada no 1° dia da 2° fase, que ocorrerá no dia 14 de dezembro, junto com as questões discursivas de língua portuguesa.









Confira o calendário completo da Fuvest 2026