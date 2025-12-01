Reprodução/ Alexandre Campbell/IMPA 2ª fase do Vestibular da Fuvest ocorrerá dias 14 e 15

A Fundação para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta segunda-feira (1) a lista dos candidatos aprovados para a segunda fase do vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP).

Confira aqui a relação dos mais de 30 mil candidatos convocados para a próxima fase da Fuvest.



Também foram divulgados os locais das provas que serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro, em 36 escolas, localizadas em 21 cidades, além da capital paulista. Veja aqui.

No dia 14 de dezembro, domingo, os vestibulandos terão que responder a 12 questões discursivas de português, que incluem interpretação de texto, gramática e literatura (que considera a lista obrigatória de obras).

Os participantes também deverão escrever uma redação.

Nesta edição, a Fuvest também possibilita ao candidato escolher entre duas propostas: uma dissertativa-argumentativa ou uma de outro gênero textual, a ser apresentado no momento da prova.

Já no dia 15 de dezembro, segunda-feira, o segundo dia será reservado para 12 questões discursivas que contemplam o conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida.



Para os cursos de exatas, será cobrado conhecimento de matemática, física e química. Para a carreira de humanas, de história e geografia. Por fim, para as áreas biológicas, de biologia e química.



O estudante será eliminado dessa fase se zerar a redação ou errar todas as questões de qualquer um dos dias.



Segundo o diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, é importante o vestibulando estar atento ao local das provas, que pode não ser o mesmo da primeira fase.



E para evitar atrasos no dia e estresse na chegada para as provas, o candidato deve conhecer com antecedência o trajeto até o local onde fará o exame.



Na última sexta-feira (28), a Fundação divulgou a lista com a nota de corte dos cursos.

O curso de Medicina continua com a maior note de corte (80), considerando todas as modalidades Ampla Concorrência (AC), Escolas Públicas (EP) e Pessoas Negras, de Cor Preta ou Parda e Indígenas (PPI).





Depois, vêm Engenharia aeronáutica (75), Engenharias (69), Psicologia SP (69), Psicologia Ribeirão Preto (67), Relações internacionais (67), Engenharia mecânica e mecatrônica (67), Direito (66), Engenharia elétrica e de computação (66), Audiovisual (65), Computação (64), Arquitetura (63), Jornalismo (62), Ciências biomédicas (62), Administração (61) e Artes visuais (61).

A primeira chamada de aprovados será divulgada no dia 23 de janeiro de 2026.

