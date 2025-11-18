A prova da primeira fase da Fuvest 2026, que permite ingresso na Universidade de São Paulo (USP), será realizada no próximo domingo (23). Nesta edição, são oferecidas 8.147 vagas. 111.480 pessoas se inscreveram. Deste total, 12.960 são candidatos treineiros, ou seja, que ainda não concluíram o ensino médio.
- Leia mais notícias sobre educação: ENEM-USP 2026: inscrições começam em 24 de novembro
A prova terá 90 questões de múltipla escolha distribuídas entre as disciplinas de Arte, Educação Física, Inglês, Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
Os vestibulandos devem ficar atentos às mudanças implementadas no processo seletivo deste ano:
- as provas serão compostas de questões que conectam conhecimento de diferentes áreas;
- a lista de leituras obrigatórias é composta apenas por mulheres autoras de língua portuguesa;
- o candidato tem a opção de escolher entre duas propostas de redação: a primeira, sendo sempre de natureza dissertativa-argumentativa, e a segunda, de natureza narrativa.
Confira a lista de autoras que terão suas obras abordadas na prova da Fuvest de 2026:
- Conceição Evaristo;
- Djaimilia Pereira de Almeida;
- Julia Lopes de Almeida;
- Lygia Fagundes Telles;
- Narcisa Amália;
- Nísia Floresta;
- Paulina Chiziane;
- Rachel de Queiroz;
- Sophia de Mello Breyner Andresen.
Horários e local de prova
Para consultar o seu local de prova, o vestibulando deve acessar a área do candidato no site da Fuvest.
Os portões dos locais de prova se abrem às 12h e o fechamento dos portões e início da aplicação do exame será às 13h, pontualmente. É recomendável que os candidatos cheguem com antecedência para evitar atrasos e para que consigam entrar no local com calma.
O exame terá 5 horas de duração, portanto, os participantes terão até às 18h para responder às questões. A saída do local de prova é permitida após 3 horas do início da aplicação do exame, a partir das 16h.
O que levar na prova
Para a realização da prova é obrigatório levar:
- documento de identidade original com foto;
- caneta esferográfica de corpo transparente e tinta preta ou azul.
Itens opcionais:
- garrafa de água;
- alimentos leves;
- lápis;
- lapiseira;
- borracha;
- apontador;
- régua transparente.
É proibido:
- uso de relógios;
- manusear aparelhos celulares ou qualquer equipamento do tipo nas áreas do prédio onde a prova está sendo aplicada.
Confira o calendário completo do Vestibular Fuvest 2026
- Primeira Fase: 23/11/2025
- Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
- Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
- Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
- Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
- Primeira chamada: 23/01/2026