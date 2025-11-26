Foto: Reprodução Portões da Univercidade abrirão às 8h

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) realiza, neste domingo (30), o Exame Discursivo do Vestibular 2026, última etapa do processo seletivo. Os portões abrem às 8h (horário de Brasília) e a prova começa às 9h. Após esse horário, não será permitida a entrada de candidatos.

De acordo com o Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA), 36.070 candidatos concorrem a 6.304 vagas distribuídas em 80 cursos oferecidos na capital e nos campi de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, e Cabo Frio, municípios do estado do Rio de Janeiro.

Podem participar desta etapa os candidatos que obtiveram conceitos A, B, C ou D — com mais de 40% de acertos — em pelo menos um dos dois exames de qualificação da primeira fase, além de terem concluído ou estarem cursando o último ano do ensino médio.

Para fazer a prova, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e caneta esferográfica preta ou azul de corpo transparente.

Como será a prova

O Exame Discursivo é composto por uma prova de redação, obrigatória para todos os participantes, e duas provas discursivas de disciplinas específicas conforme o curso escolhido, cada uma valendo 20 pontos.

A redação deste ano tem como referência o livro “Hamlet”, do dramaturgo inglês William Shakespeare, leitura exigida para esta edição do vestibular.

As notas serão divulgadas no dia 18 de dezembro (18/12), no site oficial do vestibular. O edital, os locais de prova, o conteúdo programático e o CCI estão disponíveis no site oficial do vestibular Uerj para consulta.



