A prova discursiva da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 será aplicada neste domingo (7). O processo seletivo deve reunir 42,4 mil candidatos distribuídos entre todos os estados brasileiros, que irão concorrer a 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal.

Como será a prova discursiva do CNU?

A avaliação discursiva será aplicada no mesmo dia para todos os blocos temáticos, com formatos diferentes a depender do nível da vaga.

Nível superior: os candidatos responderão duas questões discursivas, cada uma limitada a 30 linhas.

Nível intermediário: os concorrentes deverão produzir uma redação dissertativo-argumentativa com até 30 linhas.

Em ambos os casos, a banca exige clareza, objetividade e domínio da norma culta.

Conforme o edital, metade da pontuação das respostas de nível superior depende do domínio do técnico do conteúdo, enquanto a outra metade avalia aspectos formais de escrita. Já no nível intermediário, a avaliação leva em consideração a capacidade de argumentação e qualidade textual.

Esta etapa é considerada decisiva, pois, a nota da discursiva será integrada a Nota Final Ponderada, que atribui pesos diferentes para cada etapa e pode elevar a nota final.

A que horas começa a prova discursiva do CNU?

No dia da prova os portões de todos os locais de aplicação serão fechados às 12h30, pontualmente.

Para cargos de nível superior, a prova discursiva terá a duração de três horas e será realizada das 13h às 16h.

A prova de nível intermediário terá a duração de duas horas: das 13h às 15h.

Os candidatos devem permanecer no local da aplicação da prova por no mínimo uma hora.


Orientações para os candidatos

Conforme o edital do CNU é obrigatório levar:

  • documento de identidade original com foto;
  • caneta preta ou azul de corpo transparente.

É recomendado:

  • ﻿cartão de confirmação de inscrição;
  • usar roupas confortáveis;
  • levar alimentos e água.

Não é permitido:

  • cópias de documentos mesmo que autenticadas;
  • fotografias do documento física ou no telefone;
  • uso de relógio;
  • uso de óculos escuros;
  • uso de boné, chapéus, gorro, etc;
  • uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou registro;
  • uso de calculadoras ou quaisquer livros ou materiais de consulta impressos;
  • qualquer tipo de comunicação com outro candidato.


