divulgação/Usp USP

A Universidade de São Paulo (USP) abriu inscrições, nesta segunda-feira (24), para o processo seletivo que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso, o Enem-USP 2026.



Ao todo, a instituição oferece 1500 vagas em cursos de graduação. As candidaturas são através do site da Fuvest até, às 12h, do dia 19 de dezembro. Conforme o edital da seletiva, a taxa de inscrição custa R$ 11.

Contudo, pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por membro e que tenham cursado o ensino médio em escola pública pordem solicitar a isenção da taxa.

Quem pode se inscrever?

Podem se inscrever no Enem-USP 2026 estudantes que concluíram ou concluirão o ensino médio em 2025 e pessoas que já têm diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, é necessário ter participado do Exame em 2025.

A USP não participa do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), desde 2023, logo, criou o próprio sistema de ingresso aos cursos de ensino superior.

Cronograma do Enem-USP 2026

Inscrições: 24 de novembro a 19 de dezembro

Alteração do curso: 20 e 21 de janeiro

Resultado final (1ª cahamada): 23 de janeiro

2ª chamada: 3 de fevereiro

3ª chamada: 10 de fevereiro











