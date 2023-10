Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13/11/2022 Primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece na próxima semana

A primeira etapa da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece já na próxima semana com as provas de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação. As notas obtidas pelos candidatos podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público, além de bolsas de estudo e financiamento.

Caso já tenha pago a taxa de inscrição, mas ainda esteja em dúvida se vale a pena prestar o Enem nos próximos dias 5 e 12 de novembro, confira quatro formas de usar a nota da prova:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

Juca Varella/Agência Brasil - 16/02/2023 Página do SISU 2023 na internet.

O Sisu é um programa do governo que reúne vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior ao redor do Brasil, sendo a maioria delas instituições federais.

O processo e a inscrição são feitos de forma gratuita e pela internet, usando a nota do Enem. Os estudantes são selecionados por ordem maior de classificação, levando em consideração um número limite de vagas por curso e modalidade, seguindo a escolha dos candidatos inscritos.

Para se inscrever, o aluno precisa ter prestado o Enem e não ter zerado a redação. Após se inscrever no site do Sisu, o estudante pode escolher até duas opções de curso para concorrer a uma bolsa integral.

Os candidatos que não conseguirem as bolsas, após a divulgação dos resultados, podem realizar a inscrição na lista de espera para concorrer a vagas que não foram preenchidas.

Programa Universidade Para Todos (Prouni)

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Inscrição é feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

O Prouni oferta bolsas de estudo integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso) em universidades particulares de todo o país. O programa é destinado a estudantes que ainda não têm diploma de nível superior.

Para se inscrever, no entanto, o candidato deve atender a alguns requisitos:

Para bolsa integral, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. No caso da parcial (de 50%), a renda per capita exigida é de até três salários mínimos;

Ter obtido nota superior a 450 no Enem;

Não ter zerado a redação;

Não ter diploma de ensino superior.

Marcello Casal Jr/Arquivo/Agência Brasil Novo Fies





O Fies é um programa do Ministério da Educação (MEC) que tem o objetivo de conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos. O financiamento também pode ser de forma integral ou parcial, mas varia de acordo com a renda do candidato.

Os que tiverem a inscrição aprovada podem começar a pagar as prestações do financiamento respeitando seu limite de renda.

Estão aptos a participar dos processos seletivos os que:

Tenham participado do Enem a partir da edição de 2010;

Tenham obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450;

Não tenham zerado a redação;

Tenham renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Instituições estrangeiras

Divulgação - 26.09.2022 Universidade de Coimbra, em Portugal

A nota do Enem ainda pode ser usada para concorrer a vagas em instituições de ensino superior em Portugal que têm convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



O acordo permite que as instituições tenham acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em estudar em Portugal.

A lista, que inclui mais de 50 universidades, pode ser conferida no portal gov.br.