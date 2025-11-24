Divulgação Universidade abre vagas para ingresso através do Enem

A Unesp está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2026, que introduz uma nova modalidade de ingresso na universidade. Pela primeira vez, a instituição reservará vagas diretamente com base nas notas do Enem. As inscrições podem ser realizadas até 19 de janeiro de 2026, pelo site da Vunesp, mediante pagamento de uma taxa de R$ 20,00.

O processo seletivo oferece 729 vagas em 23 cidades, exceto para aqueles que exigem provas de habilidades específicas. O exame é destinado a participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2024 e/ou 2025. Os cursos disponíveis por meio das notas do Enem estão localizados nos câmpus:

Araçatuba

Araraquara

Assis

Bauru

Botucatu

Dracena

Franca

Guaratinguetá

Ilha Solteira

Itapeva

Jaboticabal

Marília

Ourinhos

Presidente Prudente

Registro

Rio Claro

Rosana

São João da Boa Vista

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Vicente

Sorocaba

Tupã





O prazo para solicitação de isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição encerrou-se em 23 de novembro, e o resultado desses pedidos será divulgado em 11 de dezembro nos sites da Vunesp e da Unesp. O resultado final da seleção está previsto para 30 de janeiro de 2026.

Os candidatos podem consultar o Manual do Candidato do Unesp-Enem nos sites da Unesp ( vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp.

Para o ingresso em 2026, a Unesp disponibiliza mais de 8 mil vagas distribuídas entre seis modalidades diferentes, e não há restrição para que o candidato participe de mais de uma delas. É possível se inscrever em todas as seis formas de ingresso.

Amplas oportunidades de ingresso

Além das 729 vagas do Processo Seletivo Unesp-Enem, a Universidade oferece 5.867 vagas pelo Vestibular Unesp 2026, cuja segunda fase será realizada nos dias 7 e 8 de dezembro de 2025.

Também estão disponíveis 934 vagas pelo Provão Paulista Seriado, 144 pelo Vestibular Unesp Meio de Ano 2026 e 16 pelo Unesp-Enem Meio de Ano 2026. Somam-se a essas oportunidades 451 vagas adicionais destinadas a participantes de olimpíadas do conhecimento, por meio do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp.